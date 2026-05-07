logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kilijan Mbape umire od smijeha dok se Real raspada: Poslije novog haosa opet razbjesnio navijače

Kilijan Mbape umire od smijeha dok se Real raspada: Poslije novog haosa opet razbjesnio navijače

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Francuz Kilijan Mbape jedini je napustio trening Real Madrida nakon novog incidenta među igračima, a njegovo ponašanje razbesnelo je navijače.

kilijan mbape umire od smijeha dok se real raspada Izvor: El Chiringuito TV/X/Printscreen

Zvijezda Real Madrida Kilijan Mbape je napustio današnji trening sa širokim osmijehom na licu. Iako u "kraljevskom klubu" izbio novi incident, Francuz je snimljen kako u jako dobrom raspoloženju odlazi sa stadiona.

U srijedu je došlo do tuče Čuamenija u Valverdea u svlačionici, a situacija je bila tokoliko ozbiljna da je Urugvajac završio u bolnici. Tokom dana su ponovo ušli u konflikt, a svim igračima je rečeno da ne napuštaju trening kamp. Svima, osim Mbapeu...

Mbape je na dužem odsustvu zbog povrede, ali njegovo ponašanje sve više iritira navijače i označen je kao jedan od glavnih krivaca za haos u Realu. Današnjim gestom je pokazao da ga osude javnosti i kritike medija ne dotiču.

Ne samo da je bio raspoložen dok se udaljavao sa stadiona, nego se naglo smijao i prvocirao okupljene novinare...

Zašto su se potukli Čuameni i Valverde?

Prema informacijama "Marke", unosili su se jedan drugom u lice, gurali se i imali žestoku raspravu koja nije završena na terenu za trening, već je nastavljena i u svlačionici.

"Sve je počelo tokom jedne situacije u igri poslije faula. Uslijedila se jedna od najnapetijih scena koje se pamte u Valjdebebasu (trening-centru Reala). Dvojica igrača su se unosila jedan drugom u lice, gurali su se i imali žestoku svađu koja je nastavljena i u svlačionici. Incident je bio vrlo neprijatan i vijest o njemu brzo se proširila trening-centrom", objavio je najpoznatiji španski sportski list.

Skandal u režiji Mbapea

Dok se oporavlja od povrede zadnje lože, zadobijene 24. aprila, Mbape je otputovao u Italiju sa svojom djevojkom glumicom Ester Espozito i bio uslikan na jahti. Vratio se u Madrid u nedjelju uveče, neposredno pred početak utakmice svog tima protiv Betisa (2:0), u kojoj nije nastupio.

Navijači su pobjesnili zato što je Francuz otišao na odmor dok Real prolazi kroz teške trenutke i završava još jednu sezonu bez trofeja u Španiji i pehara Lige šampiona. 

Ovim povodom je objavljeno kratko saopštenje: "Kritike iznesene na njegov račun su zasnovane na preuveličavanju detalja njegovog oporavka, koji se odvija pod striktnim nadzorom kluba. To ne oslikava realno Kilijanovu posvećenost i trud koji svakodnevno ulaže za dobrobit tima".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Kilijan Mbape poruka na srpskom
Izvor: Instagram/Real Madrid
Izvor: Instagram/Real Madrid

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kilijan Mbape Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC