Kilijan Mbape umire od smijeha dok se Real raspada: Poslije novog haosa opet razbjesnio navijače

Francuz Kilijan Mbape jedini je napustio trening Real Madrida nakon novog incidenta među igračima, a njegovo ponašanje razbesnelo je navijače.

Izvor: El Chiringuito TV/X/Printscreen

Zvijezda Real Madrida Kilijan Mbape je napustio današnji trening sa širokim osmijehom na licu. Iako u "kraljevskom klubu" izbio novi incident, Francuz je snimljen kako u jako dobrom raspoloženju odlazi sa stadiona.

U srijedu je došlo do tuče Čuamenija u Valverdea u svlačionici, a situacija je bila tokoliko ozbiljna da je Urugvajac završio u bolnici. Tokom dana su ponovo ušli u konflikt, a svim igračima je rečeno da ne napuštaju trening kamp. Svima, osim Mbapeu...

Mbape je na dužem odsustvu zbog povrede, ali njegovo ponašanje sve više iritira navijače i označen je kao jedan od glavnih krivaca za haos u Realu. Današnjim gestom je pokazao da ga osude javnosti i kritike medija ne dotiču.

Ne samo da je bio raspoložen dok se udaljavao sa stadiona, nego se naglo smijao i prvocirao okupljene novinare...

En el mismo día en que Tchouaméni y Valverde se volvieron a pelear y el uruguayo acabó en el hospital, Mbappé salió a carcajadas de entrenamiento del Real Madrid.



(Vía@elchiringuitotv).pic.twitter.com/gb41VjkNGc — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1)May 7, 2026

Zašto su se potukli Čuameni i Valverde?

Prema informacijama "Marke", unosili su se jedan drugom u lice, gurali se i imali žestoku raspravu koja nije završena na terenu za trening, već je nastavljena i u svlačionici.

"Sve je počelo tokom jedne situacije u igri poslije faula. Uslijedila se jedna od najnapetijih scena koje se pamte u Valjdebebasu (trening-centru Reala). Dvojica igrača su se unosila jedan drugom u lice, gurali su se i imali žestoku svađu koja je nastavljena i u svlačionici. Incident je bio vrlo neprijatan i vijest o njemu brzo se proširila trening-centrom", objavio je najpoznatiji španski sportski list.

Skandal u režiji Mbapea

Dok se oporavlja od povrede zadnje lože, zadobijene 24. aprila, Mbape je otputovao u Italiju sa svojom djevojkom glumicom Ester Espozito i bio uslikan na jahti. Vratio se u Madrid u nedjelju uveče, neposredno pred početak utakmice svog tima protiv Betisa (2:0), u kojoj nije nastupio.

Navijači su pobjesnili zato što je Francuz otišao na odmor dok Real prolazi kroz teške trenutke i završava još jednu sezonu bez trofeja u Španiji i pehara Lige šampiona.

Ovim povodom je objavljeno kratko saopštenje: "Kritike iznesene na njegov račun su zasnovane na preuveličavanju detalja njegovog oporavka, koji se odvija pod striktnim nadzorom kluba. To ne oslikava realno Kilijanovu posvećenost i trud koji svakodnevno ulaže za dobrobit tima".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:17 Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid Izvor: Instagram/Real Madrid

(MONDO)