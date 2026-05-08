Otkriveno ko je krtica u Real Madridu: Apsolutno niko nije iznenađen

Real Madrid se suočava sa krizom, a sumnje padaju na Vinisijusa Žuniora kao potencijalnu krticu koja otkriva tajne iz svlačionice.

Real Madrid trese kriza na svim nivoima i čini se da svi već jedva čekaju da se ova neuspješna sezona okonča. Drugu godinu zaredom Real Madrid neće biti ni prvak Evrope, ni Španije, čak ni osvajač Kupa Kralja, a čini se da se takva nervoza prenijela na sve klupske strukture.

Između ostalog, dogodilo se nekoliko tuča meču igračima Reala, a najviše je odjeknula ona "druga" između Oreljena Čuamenija i Federika Valverdea posle koje je Urugvajac završio u bolnici zbog povrede mozga. Iako se oglasio poslije toga i objasnio da je bilo guranja, ali da je samo pao i udario glavom o sto, malo ko je povjerovao u tu verziju, nego se smatra da na sve načine u Realu pokušavaju da ublaže negativan imidž u javnosti.

Takođe, postavlja se pitanje i ko je pomenute detalje iznosio iz svlačionice Real Madrida, tako da je Florentino Perez naredio da se "pronađe krtica" koja je medijima javljala sve informacije, a koje su se potvrdile očigledno kao tačne.

Prema pisanju katalonskog lista "Mundo Deportivo", fudbaleri Real Madrida su ubijeđeni da je zapravo krtica Vinisijus Žunior. Preciznije, Vinisijus je zbog dobrog odnosa sa Alvarom Arbeloom bio prvi koji ga je obavještavao o svađama i problemima, pa se tako ništa nije moglo sakriti od njega, kasnije i od medija.

Vidjećemo da li će to biti potvrđeno i Florentinu Perezu koji želi da sazna ko mu je "radio iza leđa" i preko noći klub pretvorio u "špansku seriju", što nikako nije želio poslije ovako slabih izdanja čitave sezone.

Šta dalje za Real Madrid?

I prije sukoba među igračima moglo se čuti da Perez sprema da pritisne dugme "reset", kao i mnogo puta u svojoj "vladavini" u Real Madridu. Između ostalog, prvi korak neće biti odstranjivanje fudbalera, nego dolazak trenera koji može da ih kontroliše i tu nije iznenađenje što je već zvao Žozea Murinja.

"Specijalni" je pod ugovorom sa Benfikom, s kojom nije osvojio šampionat Portugala uprkos tome što nije izgubio niti meč, a kao što već znamo - vodio je već Real Madrid tokom dvije i po sezone. Bilo je to poslije osvajanja "triplete" s Interom 2010. godine.

Vidjećemo da li bi Murinjo mogao da rastereti svlačionicu Real Madrida, kao i od koga će krenuti da sređuje...