Real izjavio saučešće treneru Barse na dan El Klasika: Objavljeno saopštenje nekoliko sati pred meč

Autor Bojan Jakovljević
Treneru Barselone Hansiju Fliku preminuo je otac, a Real Madrid se oglasio tim povodom i izjavio mu saučešće.

Tužne vijesti na dan "El klasika". Fudbaleri Barselone dočekuju Real Madrid od 21 čas, a nekoliko sati ranije trener Katalonaca Hansi Flik saznao je da mu je preminuo otac.

Odmah su se oglasili iz Rela Madrida sa porukom saučešća, a još uvek nije potvrđeno da li će njemački strateg putovati odmah na sahranu, ili će biti na klupi Barselone tokom najveće fudbalske utakmice u Španiji.

"Fudbalski klub Real Madrid, njegov predsjednik i Upravni odbor duboko žale zbog smrti oca Hansija Flika, trenera FK Barselona. Real Madrid želi da izrazi saučešće i naklonost njegovoj porodici i svim njegovim voljenima. Neka počiva u miru", stoji u saopštenju Madriđana.

Oglasila se i Barselona

"FK Barselona i cijela 'blaugrana' porodica žele da izraze ljubav Hansiju Fliku nakon smrti njegovog oca. Dijelimo njegov bol i stojimo uz njega u ovom veoma teškom trenutku za njega i njegovu porodicu", naveo je klub u poruci saučešća svom treneru.

Prema pisanju katalonski medija, Flik je uprkos tragičnim vijestima odlučio da sjedi na klupi Barselone u "El Klasiku".

