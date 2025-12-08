Lamin Jamal mijenja poziciju? Hansi Flik već probao i shvatio da je tamo još bolji

Zvezda Barselone Lamin Jamal mogao bi trajno da promeni poziciju i preseli se sa desnog krila na kome ga viđamo od početka karijere.

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Lamin Jamal mogao bi da promijeni poziciju, odnosno njegov trener Hansi Flik odlučan je u namjeri da ga skloni sa desnog krila na kome gospodari od kada je debitovao za Barselonu. Eksperiment smo vidjeli već ovog vikenda u pobjedi Barselone protiv Betisa (5:3), kada je Lamin Jamal prvi put igrao kao desetka.

Na toj utakmici Lamin Jamal dao je jedan gol, i to iz penala, međutim Hansi Flik izuzetno je bio zadovoljan kako je funkcionisao iza napadača Ferana Toresa, inače strijelca het-trika. Vjeruje da je njegova ekipa bila napadački najpotentnija od početka sezone i namjerava da i dalje koristi Lamina Jamala u "centrali", što je recimo Betis natjeralo da se prilagođava i da ne zna kako da ga brani.

Jasno je da će neke druge ekipe, koje se bolje pripreme, svakako smisliti rješenje za to, a ideja je došla iznuđeno jer Hansi Flik ima problema sa povrijeđenim igračima. Lamin Jamal je zato prebačen sa desnog krila na mjesto desetke, što bi moglo da bude najava i trajne selidbe na tu poziciju.

"Dobro je igrao. Čak i u odbrani. Funkcionisao je sa ostatkom tima. To je jedna od opcija koje imamo. Odluku smo donijeli s trenerima u stručnom štabu", rekao je Hansi Flik.

"Pitali smo ga bi li želio igrati kao 'desetka' i rekao je da. Sve što sam vidio od Lamina Jamala večeras bilo je dobro. Povezanost s Runijem Barđijem... Najvažniji je bio njegov obrambeni doprinos. Bilo je baš nevjerovatno", nastavio je Hansi Flik da hvali svog mladog fudbalera koji je uskočio na mjesto na kome su uglavnom Dani Olmo i Fermin Lopez.

Da li će Lamin Jamal ostati desetka?

To sve zavisi od Hansija Flika i njegovih ideja. Znamo da voli da eksperimentiše tako da ne bi bilo iznenađenje da zaigra i protiv Frankfurta u Ligi šampiona iza špica, što doduše otvara druga pitanja - ko će na krilo? Uz to, vraćaju se Rafinja i Levandovski, tako da će se sve namještati da Lamin Jamal opet bude desno krilo.

Ovaj 18-godišnji fudbaler Barselone ima inače osam golova i devet asistencija na 16 utakmica u 2025/26.

