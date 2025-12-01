Lamin Jamal zamalo odbio Španiju: Onda je shvatio da će mu to praviti problem u karijeri

Lamin Jamal priznao da je bio blizu odluke da zaigra za sasvim drugi državni tim.

Izvor: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Lamin Jamal ima samo 18 godina i već neko vrijeme je među najboljim igračima svijeta, ako ne i najbolji, a ono što je zanimljivo je da je prije punolejtstva uspio već da osvoji mnoge važne trofeje - između ostalog i titulu prvaka Evrope sa Španijom.

Svi su čudno gledali u Luisa de la Fuentea kada ga je pozvao u "A" tim sa svega 16 godina i 50 dana, međutim selektor "furije" je znao nešto što nisu drugi - trebalo je na vrijeme "uhvatiti" buduću svjetsku zvijezdu jer je postojala mogućnost da se predomisli i da zaigra za zemlju svog oca - Maroko.

Sada je prvi put otkrio da je bio vrlo blizu te odluke, posebno nakon što je vidio čudo ove afričke reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru kada je došla do polufinala i na kraju završila kao četvrta:

"Duboko u sebi razmišljao sam o tome da igram za Maroko. U tom trenutku, Maroko je stigao do polufinala Svjetskog prvenstva... Ali u trenutku odluke, nikada nisam sumnjao. Uz svu ljubav i poštovanje koje imam prema Maroku, oduvijek sam želio da igram u Evropi", dodao je ovaj igrač Barselone.

Praktično - njegova odluka bazirana je na tome da će u Evropi imati veći uticaj nego da je član neke afričke selekcije, iako je porijeklom zapravo iz Ekvatorijalne Gvineje i Maroka: "Vjerujem da se evropski fudbal više prati i mislim da je bliži međunarodnom najvišem nivou".

"I hvala Bogu, to sam i ostvario. To me takođe približava Svjetskom prvenstvu, uz šanse da ga osvojim... Uvijek ću gajiti jubav prema Maroku, jer je i to moja zemlja. A odrastao sam u Španiji i osjećam da je i ona moja zemlja".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!