logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lamin Jamal ponovo izdao reprezentaciju: Španci bijesni na mladu zvijezdu, nikome nije javio šta radi

Lamin Jamal ponovo izdao reprezentaciju: Španci bijesni na mladu zvijezdu, nikome nije javio šta radi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lamin Jamal ponovo je razbjesnio javnost u Španiji pošto je ponovo našao način kako da izbjegne igranje za reprezentaciju.

Lamin Jamal Izvor: Mikolaj Barbanell/Shutterstock

Lamin Jamal (18) jedan je od najboljih fudbalera na svijetu iako je tek u julu proslavio punoljetstvo. Problem je što sve češće izbjegava da igra za Španiju. Pojavljuju se često problemi na relaciji između njega i fudbalskog saveza, a sada je ponovo našao način da se ne pojavi i da ne igra na predstojećim mečevima protiv Gruzije i Turske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Zbog svega toga hitnim saopštenjem se oglasio španski fudbalski savez (RFEF) i objasnio kako su Barselona i Jamal sve to kasno javili i tako napravili ogromne probleme reprezentaciji.

"Medicinski tim saveza želi da izrazi nezadovoljstvo i iznenađenje pošto je u 13.47 u ponedjeljak 10. novembra, na dan kada je počelo okupljanje reprezentacije, dobio vijesti o Jamalu. Tada smo saznali da je Lamin Jamal prošao invanzivnu terapiju radiofrekvencijom za pubalgiju tog jutra. Ta procedura izvršena je bez ikakve komunikacije sa medicinskim osobljem reprezentacije, bez bilo kakvog znanja ili izvještaja. Detalje smo dobili u 22.40 u ponedjeljak što znači da je preporuka ljekara da odmara sedam do 10 dana", navodi se u saopštenju.

Španija je prva u grupi E sa 12 bodova, tri više od Turske i blizu je kvalifikovanja za Mundijal 2026. godine. Moraće to da učini bez Lamina Jamala...

Šta je pubalgija?

Jamalu je nedavno otkriven zdravstveni problem i ustanovljeno je da ima pubalgiju. U pitanju je hronična i teško izlječiva bolest. Zbog toga je sve češće na terapijama i razgovara sa ljekarima.

Šta je pubalgija? Nastaje zbog spajanja više mišića u području prepona što uzrokuje bol i neugodu, a ne zbog tipičnog istegnuća mišića. Ponekad se naziva i "sportskom kilom", a najčešće nastaje zbog neravnoteže između mišića stomačnog zida i prepona. Uobičajeni tretmani uključuju fizioterapiju i odmor,

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lamin Jamal FK Barselona Španija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC