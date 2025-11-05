Otac Lamina Jamala ponovo u centru pažnje: Vjerio 16 godina mlađu djevojku

Otac Lamina Jamala ponovo je u fokusu javnosti.

Izvor: Christian Bertrand / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Otac najtalentovanijeg mladog fudbalera Lamina Jamala - Munir Nasraui ponovo je iznenadio javnost. Ovog puta on je vjerio 16 godina mlađu djevojku, odnosno Kristinu koja ima 23 godine. Otac igrača Barselone je na društvenim mrežama obavijestio javnost o dešavanjima iz privatnog života.

Nasraui je na svim instagram nalogu podijelio fotografiju sa djevojkom, a u opisu je jednostavno stavio crno srce i vjerenički prsten. Na taj način nastavio je aktivnosti na društvenim mrežama, pošto se u posljednje vrijeme intenzivno hvali plodovima koje ubira na konto popularnog sina, odnosno najpopularnijeg mladog igrača na svijetu.

Par je vezu potvrdio prije nekoliko mjeseci, a sama objava da su se vjerili donijela je mnogo različitih reakcija. Nije poznato što je zvijezda Barselone imala da poruči ocu, ali su se u komentarima našli oni koji su čestitali, podržavali, ali i oni koji su osuđivali vezu sa ženom koja je svega pet godina starija od njegovog sina.