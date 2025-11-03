"Kritikujete Jamala, a nemate pojma šta radi na terenu": Saigrač bijesan zbog napada na mladu zvijezdu Barse

Lijevi bek Barselone Alehandro Balde istakao je da je Lamin Jamal na udaru nepravednih i bespotrebnih kritika.

Barselona nije u dobroj formi u posljednje vrijeme, a zbog toga je na meti kritika Lamin Jamal. Nevjerovatni tinejdžer je prošle sezone bio možda i najbolji fudbaler svijeta, a sada se muči sa povredom zbog koje nije igrao u septembru.

Ipak, poslije poraza na "Santjago Bernabeu" u El Klasiku mnogi su ga kritikovali, pa je u njegovu odbranu ustao saigrač Alehandro Balde. Lijevi bek je istakao da se ne shvata do kraja doprinos Lamina Jamala ovom timu i to je objasnio nakon pobjede nad Elčeom u nedjelju.

"Tačno je da je on uvijek u centru pažnje, ali mislim da je Lamin veliki profesionalac bez obzira na to što je jako mlad. Ono što on radi sa samo 18 godina je nevjerovatno. Nekada ljudi ne shvataju tačno šta on sve radi, a trebalo bi. U njegovim godinama je to što uspijeva na terenu teško opisati riječima", istakao je Alehandro Balde.

Barselona je poslije poraza od Real Madrida i Sevilje pala na drugo mjesto na tabeli Primere sa pet bodova manje od najvećeg rivala. Na sve to došao je i poraz od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, a ove sezone Lamin Jamal je dao tri gola i imao četiri asistencije na sedam odigranih mečeva.