"Dečko, previše pričaš, hajde sada da te čujem": Kapiten Reala napao Lamina Jamala zbog Instagram prozivke

Lamin Jamal "peckao" je Realovce na Instagramu uoči El Klasika, ali se u najvećoj utakmici svjetskog fudbala nije vidio. Poslije toga je bio napadnut na terenu, jer mu igrači domaćih nisu i neće zaboraviti prozivku.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Utakmicu Real Madrid - Barselona obilježio je haos na terenu i van njega, VAR kontroverze, skandal Vinisijusa Žuniora i na kraju - trijumf "kraljevskog kluba". Ipak, to nije bilo sve, jer su se na terenu posvađali i kapiten Reala Dani Karvahal (33) i najveća zvijezda Barselone Lamin Jamal (18).

Iskusni desni bek kritikovao je Jamala i pred svima ga napao: "Mnogo pričaš, hajde sada pričaj", govorio je on dok su ih razdvajali igrači dva tima.

#ULTIMAHORACarvajal reprime a Lamine Yamal por hablar mucho y casi se enganchan Vinicius y el jugador del Barça.pic.twitter.com/G9M4sNN7D6 — Defensacentral.com (@defcentral)October 26, 2025

Lamin Jamal je bio u klinču sa nekoliko igrača Reala, ali nije zbog toga došao na "Bernabeu". Očekivao se njegov mnogo veći doprinos utakmici u kojoj je bio praktično "nevidljiv", prije svega zbog fenomenalne partije lijevog beka Reala Alvara Karerasa (22).

Španski as marokanskog porijekla, drugi u izboru za Zlatnu loptu ove godine, na društvenim mrežama je ostavljao motivacione poruke uoči utakmice, a one su zasmetale mnogima - prije svega igračima Reala.

Jamal je ostavio uoči utakmice video-klip na svom Instagram profilu, u kojem je dijelio slike iz detinjstva, podsjećao na svoj napredak, ali i na svoju pobjedu sa Barselonom u Madridu protiv Reala prošle sezone, velikih 4:0.

"Strah sam ostavio u parku u Mataru, odavno", objavio je Lamin Jamal u tom spotu.

"Igrač koji izlazi iz kraja ne takmiči se zbog slave, takmiči se zbog budućnosti. Ne igra za reflektore, igra da se ne vrati unazad. Pravi pritisak nije na stadionu, već u pogledima onih koji nikada nisu prestali da vjeruju. A kada postiže gol, ne slavi zbog sebe, slavi jer taj gol može promijeniti njegov život, život njegove porodice i njegovog kraja", objavio je Jamal, uz fotografije i snimke svojih nestašluka u rodnom kraju, kao i slike svojih prijatelja, saigrača... Uz neizbježan gol protiv Reala prošle godine.

Ovog puta, Jamala nije bilo u El Klasiku izuzev u završnici, kada je namjestio veliku šansu Žilu Kundeu, saigraču koji nije uspio da grudima prihvati loptu kako je htio, pa nije bilo opasnosti po Tiba Kurtou, koji je takođe ušao u sukob sa Jamalom.

Poslije poraza, Barselona zaostaje pet bodova za Realom, liderom tabele Primere.

