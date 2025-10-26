Ova psovka Vinisijusa bila je namijenjena treneru: Opsovao Alonsa, razbjesnio navijače Reala

Napadač Real Madrida Vinisijus Žunior divljao na El Klasiku protiv Barselone zato što ga je trener Ćabi Alonso izveo iz igre.

Napadač Real Madrida pobjesnio je na El Klasiku protiv Barselone u 73. minutu, kada je shvatio da ga trener Ćabi Alonso izvodi iz igre. "Ja, ja, ja?", glasno je pitao Brazilac dok se rezervista Rodrigo spremao da ga zamijeni. Teško se mirio sa tom odlukom, pravio je grimase i vikao, pa na kraju eksplodirao i izgovorio psovku "od*ebi". Jasno je bilo svima kome je bila upućena, pa su i navijači Reala negodovali i zviždali zbog takvog divljanja napadača.

Ćabi Alonso nije se osvrtao ka pobesnelom Brazilcu, već je gledao ka terenu na kojem je njegov tim vodio 2:1. Za to vrijeme, Vinisijus je odlučio da ne ode pravo na klupu, već je odgurnuo jednog pripadnika obezbjeđenja i samo otišao u svlačionicu. Kada se malo "ohladio", vratio se među saigrače i posle utakmice ponovo apravio haos, želeći i fizički da se sukobi sa nekim sa klupe Barselone.

Na terenu je ostavio veoma dobar utisak protiv Barse iako nije dao gol u pobjedi (2:1), ali je van terena bio katastrofalan i sigurno će tek biti riječi o njegovom ponašanju.

