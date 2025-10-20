"Zato te svi mrze": Iglesijas u lice poručio Vinisijusu ono što mnogi nisu smjeli

Vinisijus Žunior izazvao je razne komentare u posljednjem meču koji je odigrao u dresu Real Madrida, posebno iskren bio je Huan Iglesijas, fudbaler rivala.

Izvor: Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid savladao je na gostujućem terenu Hetafe 1:0 (0:0), golom Kilijana Mbapea u 80. minutu. Ipak, to nije ono što je obilježilo meč, već sporan crveni karton domaćeg tima koji je dobio Alan Niom. Mnogo prašine podiglo se poslije meča zbog sudijskih odluka, ali naročitu pažnju privukao je komentar Huana Iglesijasa.

Vinisijus je vrlo brzo po ulasku na teren navukao gnjev protivnika. "Zato te svi mrze. Uči od saigrača", zabilježile su kamere dio u kojem je Huan Iglesijas odbrusio rivalu. Nije tajna da mnogi fudbalski kritičari vide Vinisijusa kao veliku prepreku u ostvarivanju rezultata španskog velikana, a čini se da je Huan jedini koji je smogao snage da ulice Brazilcu kaže šta misli.

Juan Iglesias va dando lecciones en rueda de prensa y luego en el campo busca a Vinícius y lo agrede sin balón.



Esos son los valores de los que presumepic.twitter.com/EL7Jhz176t — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33)October 20, 2025

Bilo je to malo poslije 55. minuta, a onda je u 77. Alan Niom za manje od minuta, preciznije za 39 sekundi, po ulasku na teren zaradio crveni karton zbog agresivnog starta. Kamerunac je imao jasan zadatak, da sačuva Vinisijusa, ali sudija je odmah odlučio da to bude isključenje za igrača domaćeg tima, a to je po mišljenju mnogih odredilo dalju tok meča. Kilijan Mbape je postigao gol već u 80. minutu.

Iglesijas se tu nije zaustavio pošto je poslije meča imao još štošta da doda na račun Vinisijusa. Fudbal ima mnogo sukoba, mnogo svađa - to je dio igre i obično ostaje na terenu. Ali postoje stvari koje jednostavno ne možete dozvoliti. Morate poštovati protivnike i poštovati ljude. Kada se to ne desi, sijevaju varnice, a nikome se to ne sviđa", rekao je.

"Ista je priča kao i uvijek, isti scenario. Ne smijemo dozvoliti određene stvari, poput nepoštovanja koje je pokazao. On je sjajan igrač, to dokazuje u svakoj utakmici, ali ove stvari mu štete. Nadam se da će se dobro osvrnuti i početi da pokazuje poštovanje. Može biti žestokih trenutaka, to je normalno, ali ne smije se preći granica."

Upitan je Iglesijas da odgovori šta je tačno rekao Vinisijusu, ali je odbio da otkrije: "Zadržaću to za sebe. On zna šta je rekao, a rekao sam njegovim saigračima da ga nauče malo poštovanja. Ako to poboljša, biće mnogo bolji nego što već jeste."

Što se tiče reakcija igrača Real Madrida, Iglesijas je dodao: "Znaju kakav je, da mnogo puta prelazi granicu. On je njihov saigrač i razumem zašto ga brane - baš kao što bih i ja branio svog."



