Od Modriče do Real Madrida: Mladi fudbaler dio kampa "kraljevskog kluba"

Od Modriče do Real Madrida: Mladi fudbaler dio kampa "kraljevskog kluba"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Radio Modriča
0

"Treba mnogo odricanja da bi se uspjelo u svijetu fudbala, ali prije svega vrijedno raditi", poručio je šesnaestogodišnji Modričanin, koji je boravio u Madridu.

Milorad Ilić Izvor: Radio Modriča

Mladi 16-godišnji Milorad Ilić nastupa za fudbalski klub Alfa Modriča, a u Odžaku je na selektiranju za ljetni kamp Real Madrida izabran među 16, a ukupno stotinak dječaka.

Za njegove roditelje i poznanike bilo je ovo predivno iznenađenje, a za Milorada odlično iskustvo, pa se iz Madrida vratio još više motivisan i pun utisaka.

"Roditelji su bili oduševljeni i ponosni na mene kada su čuli da sam prošao selektiranje. Prijatelji su bili zadivljeni, imao sam veliku podršku. Imali smo nekoliko trenera koji su nas vodili na treninzima i utakmicama. Dobili smo diplome za učešće u Realovom kampu. Stigli su savjeti i preporuke šta bi trebalo da poboljšamo ili da promijenimo u svom treniranju i radu. Treba mnogo odricanja da bi se uspjelo u svijetu fudbala, ali prije svega vrijedno raditi, imati povjerenje u sebe i davati sve od sebe da uspjeh stigne", poručio je Ilić, a prenosi "Radio Modriča".

Već sa 16 godina, sjajnim nastupima izborio je i nastupe u seniorskom dresu Modričana, koji nastupaju u Drugoj ligi Republike Srpske, grupa "Zapad".

