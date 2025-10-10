Vinisijus za 350.000.0000 evra ide iz Reala: Spreman najveći transfer u istoriji fudbala

Vinisijus Žunior je spreman da odbije sve ponude Real Madrida i da pređe u Saudijsku Arabiju.

Nakon vijesti da je Sergej Milinković Savić spreman da odbije nevjerovatnih 70.000.000 evra za tri godine od Al Hilala, sada Al Ahli ima plan da napravi pravi fudbalski zemljotres. Žele da dovedu Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida.

Brazilac je igrao sjajno prethodnih nekoliko sezona, a nekoliko puta je odbio ponude za produženje saradnje sa "kraljevskim klubom". Ako Real ne može da mu namiri finansijske zahtjeve jasno je da takav novac može da nađe samo u Saudijskoj Arabiji.

Brazilac traži preko 30.000.000 evra godišnje što je spreman da ponudi Al Ahli kako bi doveo možda i najboljeg fudbalera na svijetu u ovom momentu. Navodno je klub spremio 350.000.000 evra da dovede Brazilca.

"Al-Ahli je u direktnim pregovorima s Real Madridom oko Vinisijusa. Spremni su ponuditi 300 miliona funti za ovu superzvijezdu, Ako nova ponuda Real Madrida za produženje suradnje bude odbijena, igrač će biti prodat u Saudijsku Arabiju sljedećeg ljeta", navodi se u tekstu.

Real mu nudi petogodišnji ugovor, a ukoliko ga odbije vidjećemo novi rekord. Do sada je prelazak Nejmara u PSŽ za 222.000.000 evra bio najsku8plji ikada, a sada bi to moglo da bude nadmašeno. S obzirom da je Vinisijus došao iz Flamenga za 45.000.000 evra to bi bio nevjerovatan prihod za Real. Ipak teško je zamijeniti igrača koji sa 25 godina ima 111 golova i 87 asistencija u klubu.

