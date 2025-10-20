Dobio crveni karton nakon 39 sekundi na terenu! Sporna pobjeda Real Madrida

Nevjerovatno kako je Real Madrid pobijedio Hetafe i sve pošto je Alan Niom isključen za 39 sekundi na terenu. Uspješno ga je nadmudrio Vinisijus.

Izvor: Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid je pobijedio Hetafe 1:0 (0:0) i tako je i poslije devetog kola La Lige ostao na prvom mjestu, ali biće sigurno mnogo bure zbog načina na koji je tim Ćabija Alonsa upisao tri boda.

Jedini gol na meču postigao je Kilijan Mbape, na asistenciju Arde Gulera u 80. minutu, a iako tu ništa nije bilo sporno - jeste nekoliko trenutaka ranije. Alan Niom (37) ušao je u igru sa zadatakom da pazi Vinisijusa i poslije samo nekoliko sekundi dobio je direktan crveni karton koji je, vjeruje i trener Havijer Bordalas, odredio dalji tok utakmice.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Između ulaska u igru i crvenog kartona za Nioma prošlo je svega 39 sekundi i postavljaće se pitanje da li je iskusni Kamerunac zaista bio toliko grub prema Vinisijusu, koji je pao kao pokošen. Procijenite sami tu situaciju:

Allan Nyom vs. Real Madridpic.twitter.com/ON8YmGAbkg — HF World (@hfworld_)October 19, 2025



Kada je Kilijan Mbape postigao gol, čini se da su tek tada eksplodirali u Hetafeu, tako da je i Aleks Sankris poslije gužve na terenu zaradio drugi žuti, samim tim i crveni, a Ćabi Alonso znao je kako da "zatvori utakmicu" kada je imao dvojicu igrača više i tako je gostovanje u predgrađu ipak bilo uspješno.

️ Arda Güler

⚽️ Kylian Mbappépic.twitter.com/NExBydGitj — Arda Güler (fan) (@iHQGuler)October 19, 2025



Ova pobjeda će i te kako značiti Real Madridu jer naredne srede igra s Juventusom, pa u nedjelju "El Klasiko" s Barselonom. Oba meča igraće se na stadionu "Santijago Bernabeu".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:08 Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)