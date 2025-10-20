logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobio crveni karton nakon 39 sekundi na terenu! Sporna pobjeda Real Madrida

Dobio crveni karton nakon 39 sekundi na terenu! Sporna pobjeda Real Madrida

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatno kako je Real Madrid pobijedio Hetafe i sve pošto je Alan Niom isključen za 39 sekundi na terenu. Uspješno ga je nadmudrio Vinisijus.

alan niom dobio crveni karton za 39 sekundi protiv vinisijusa Izvor: Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid je pobijedio Hetafe 1:0 (0:0) i tako je i poslije devetog kola La Lige ostao na prvom mjestu, ali biće sigurno mnogo bure zbog načina na koji je tim Ćabija Alonsa upisao tri boda.

Jedini gol na meču postigao je Kilijan Mbape, na asistenciju Arde Gulera u 80. minutu, a iako tu ništa nije bilo sporno - jeste nekoliko trenutaka ranije. Alan Niom (37) ušao je u igru sa zadatakom da pazi Vinisijusa i poslije samo nekoliko sekundi dobio je direktan crveni karton koji je, vjeruje i trener Havijer Bordalas, odredio dalji tok utakmice.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Između ulaska u igru i crvenog kartona za Nioma prošlo je svega 39 sekundi i postavljaće se pitanje da li je iskusni Kamerunac zaista bio toliko grub prema Vinisijusu, koji je pao kao pokošen. Procijenite sami tu situaciju:


Kada je Kilijan Mbape postigao gol, čini se da su tek tada eksplodirali u Hetafeu, tako da je i Aleks Sankris poslije gužve na terenu zaradio drugi žuti, samim tim i crveni, a Ćabi Alonso znao je kako da "zatvori utakmicu" kada je imao dvojicu igrača više i tako je gostovanje u predgrađu ipak bilo uspješno.


Ova pobjeda će i te kako značiti Real Madridu jer naredne srede igra s Juventusom, pa u nedjelju "El Klasiko" s Barselonom. Oba meča igraće se na stadionu "Santijago Bernabeu".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Real Madrid fudbal Vinisijus Žunior

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC