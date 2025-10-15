"Vjerujem da Partizan može mnogo bolje": Željko Obradović nakon poraza u Madridu

Trener Partizana Željko Obradović analizirao je poraz Partizana u Madridu, protiv Reala.

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida (93:86), a zbog tog rezultata ispali su sa mjesta koja će na kraju sezone voditi u doigravanje. Crno-bijeli su veoma loše počeli utakmicu i do poluvremena su bili u zaostatku koji nisu mogli da nadoknade ni fenomenalnom posljednjom dionicom. Upravo o tome govorio je Željko Obradović.

Najtrofejniji evropski trener svih vremena zamjerio je svojoj ekipi što je loše koristila faulove tokom cijelog meča, ali i što se na samom početku nije na pravi način suprotstavila favorizovanom rivalu. U takvim okolnostima nije bilo realno očekivati pobjedu crno-bijelih na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi.

"Prekasno smo se pojavili, ali imali smo reakciju u drugom dijelu meča. Počeli smo pametnije da igramo u napadu. Nismo dobro koristili faulove tokom cijele utakmice. Shvatili smo neke stvari, prišli blizu. Real je igrao odlično prvo poluvrijeme, mi nismo igrali kako smo se pripremili. Vjerujem da moj tim može da igra mnogo bolje od ovoga", rekao je Obradović u prvoj izjavi poslije meča.

Partizan ima skor 2-2 u uvodnoj fazi nove sezone, a drugi meč ovog duplog kola ponovo će igrati u Španiji. Tokom turneje na Pirinejima, crno-bijelima predstoji utakmica protiv Baskonije koja se nalazi na dnu tabele, kao jedini tim koji do sada nije upisao trijumf.

