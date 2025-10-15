Uživo, Real Madrid - Partizan: Crno-bijeli loše počeli

Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu od koga su poraženi u posljednjih sedam mečeva. Tok utakmice možete pratiti uživo na sajtu MONDO.
Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu od 20.45, u utakmici 4. kola Evrolige. Oba tima su na istom skoru i zabilježila su po dvije pobjede i jedan poraz. Biće to i okršaj starih znanaca Serđa Skariola i Željka Obradovića koji su takođe veliki prijatelji.
Španski velikan je slavio na uzastopnih sedam mečeva, a sve je počelo od preokreta u četvrfinalnoj seriji u sezoni 2022/23 kada su košarkaši Partizana poslije 2:0 u seriji dozvolili preokret i ostali bez plasmana na Fajnal-for. Prošle i pretprošle sezone su izgubili sva četiri duela.
Crno-bijeli su ove nedjelje na minu turneji u Španiji, pošto u petak gostuju Baskoniji.
5. minut - Promašaj za promašajem
Sada neprecizan i Karlik Džons. Odigrali su dobru odbranu košarkaši Partizana, ali opet nisu uspjeli da realizuju svoj napad 13:5
4. minut - Partizan srlja
Partizan ne nalazi najbolja rješenja u napadu, jako loša selekcija šuta. Dek siguran sa penala. 13:5
3. minut - Problemi za Partizan
Prvi poeni za Parkera poslije prodora. Nova dobra akcija Reala koju u poene pretvara Tavares. Sada i poeni Feliza nakon lošeg rješenja crno-bijelih u napadu 11:5
2. minut - Bolji početak Reala
Parker promašuje za tri poena, ali Okeke pogađa prvu trojku za domaće. Ipak, ekspresno uzvraća Bonga. Poeni Tavaresa u reketu 7:3
1. minut - Počeo je meč u Madridu.
Bonga promašuje za dva poena u početnom napadu za Partizan. Sjajan potez Gabrijela Deka sa druge strane. 2:0
Prve petorke
Real: Feliz, Kramer, Dek, Okeke, Tavares
Partizan: Džons, Braun, Bonga, Parker, Džons
Mika Murinen u sastavu!
Finac se zagrijavao sa saigračima i vidjećemo da li će zabilježiti prve minute u Evroligi.
Partizan će imati podršku
Oko 100 pristalica navijača Partizana bodriće svoj tim u Madridu.
Veliko pojačanje za Real
Teo Maldeon vraća se poslije povrede i izaći će na megdan crno-bijelima u Madridu.
Šansa za Vašingtona
Zbog izostanka Šejka Miltona očekuje se da Dvejn Vašington dobije veću ulogu, kao i kapiten Vanja Marinković koji je imao problema sa povredom. Vašington je najavio bolju formu sa 20 poena koliko je dao Splitu.
Šta je rekao Skariolo?
"Sterling Braun, po mom mišljenju, trenutno igra košarku karijere, otkako je došao u Evropu. Shvatio je šta treba da radi i to izvršava na vrhunskom nivou. Ipak, možda bih posebno istakao Isaka Bongu. On povezuje sve redove u igri Partizana. Igra izvanrednu košarku, što su svi mogli da vide još na Evrobasketu, a sada je to prenio i u Evroligu. Sve to, naravno, nosi pečat trenera Obradovića", rekao je Skariolo za Mozzartsport.
Šta je rekao Obradović?
"Sticajem okolnosti imali smo priliku da sinoć gledamo utakmicu španskog prvenstva u kojoj su igrali Baskonija i Real. Bila je odlična utakmica u kojoj je Real vodio 20tak razlike, na kraju Baskonija uspjela da preokrene zahvaljujući neviđenoj borbenosti i želji. Mnogo toga se vidjelo na toj utakmici, sve neke stvari koje smo imali u skautingu", rekao je trener Partizana.
Real bez važnih igrača?
Što se tiče Reala, pod znakom pitanja su Alberto Abalde i Teo Maldeon.
Partizan nekompletan
Crno-bijeli ne mogu da računaju na Šejka Miltona koji je povrijedio skočni zglob, dok je Mario Nakić već duže vrijeme van tima. Očekuje se da u sastavu bude Mika Murinen koji je imao kratkotrajni zdravstveni problem.