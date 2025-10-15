logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo, Real Madrid - Partizan: Crno-bijeli loše počeli 0
real madrid partizan evroliga uzivo prenos livestream
real madrid partizan evroliga uzivo prenos livestream
0

Uživo, Real Madrid - Partizan: Crno-bijeli loše počeli

Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu od koga su poraženi u posljednjih sedam mečeva. Tok utakmice možete pratiti uživo na sajtu MONDO.

real madrid partizan evroliga uzivo prenos livestream Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu od 20.45, u utakmici 4. kola Evrolige. Oba tima su na istom skoru i zabilježila su po dvije pobjede i jedan poraz. Biće to i okršaj starih znanaca Serđa Skariola i Željka Obradovića koji su takođe veliki prijatelji.

Španski velikan je slavio na uzastopnih sedam mečeva, a sve je počelo od preokreta u četvrfinalnoj seriji u sezoni 2022/23 kada su košarkaši Partizana poslije 2:0 u seriji dozvolili preokret i ostali bez plasmana na Fajnal-for. Prošle i pretprošle sezone su izgubili sva četiri duela.

Crno-bijeli su ove nedjelje na minu turneji u Španiji, pošto u petak gostuju Baskoniji.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
20:55

5. minut - Promašaj za promašajem

Sada neprecizan i Karlik Džons. Odigrali su dobru odbranu košarkaši Partizana, ali opet nisu uspjeli da realizuju svoj napad 13:5

20:55

4. minut - Partizan srlja

Partizan ne nalazi najbolja rješenja u napadu, jako loša selekcija šuta. Dek siguran sa penala. 13:5

20:55

3. minut - Problemi za Partizan

Prvi poeni za Parkera poslije prodora. Nova dobra akcija Reala koju u poene pretvara Tavares. Sada i poeni Feliza nakon lošeg rješenja crno-bijelih u napadu 11:5

20:54

2. minut - Bolji početak Reala

Parker promašuje za tri poena, ali Okeke pogađa prvu trojku za domaće. Ipak, ekspresno uzvraća Bonga. Poeni Tavaresa u reketu 7:3

20:54

1. minut - Počeo je meč u Madridu.

Bonga promašuje za dva poena u početnom napadu za Partizan. Sjajan potez Gabrijela Deka sa druge strane. 2:0

20:54

Prve petorke

Real: Feliz, Kramer, Dek, Okeke, Tavares

Partizan: Džons, Braun, Bonga, Parker, Džons

20:54

Mika Murinen u sastavu!

Finac se zagrijavao sa saigračima i vidjećemo da li će zabilježiti prve minute u Evroligi.

20:53

Partizan će imati podršku

Oko 100 pristalica navijača Partizana bodriće svoj tim u Madridu.

20:29

Veliko pojačanje za Real

Teo Maldeon vraća se poslije povrede i izaći će na megdan crno-bijelima u Madridu.

20:29

Šansa za Vašingtona

Zbog izostanka Šejka Miltona očekuje se da Dvejn Vašington dobije veću ulogu, kao i kapiten Vanja Marinković koji je imao problema sa povredom. Vašington je najavio bolju formu sa 20 poena koliko je dao Splitu.

19:46

Šta je rekao Skariolo?

"Sterling Braun, po mom mišljenju, trenutno igra košarku karijere, otkako je došao u Evropu. Shvatio je šta treba da radi i to izvršava na vrhunskom nivou. Ipak, možda bih posebno istakao Isaka Bongu. On povezuje sve redove u igri Partizana. Igra izvanrednu košarku, što su svi mogli da vide još na Evrobasketu, a sada je to prenio i u Evroligu. Sve to, naravno, nosi pečat trenera Obradovića", rekao je Skariolo za Mozzartsport.

19:46

Šta je rekao Obradović?

"Sticajem okolnosti imali smo priliku da sinoć gledamo utakmicu španskog prvenstva u kojoj su igrali Baskonija i Real. Bila je odlična utakmica u kojoj je Real vodio 20tak razlike, na kraju Baskonija uspjela da preokrene zahvaljujući neviđenoj borbenosti i želji. Mnogo toga se vidjelo na toj utakmici, sve neke stvari koje smo imali u skautingu", rekao je trener Partizana.

19:46

Real bez važnih igrača?

Što se tiče Reala, pod znakom pitanja su Alberto Abalde i Teo Maldeon.

19:46

Partizan nekompletan

Crno-bijeli ne mogu da računaju na Šejka Miltona koji je povrijedio skočni zglob, dok je Mario Nakić već duže vrijeme van tima. Očekuje se da u sastavu bude Mika Murinen koji je imao kratkotrajni zdravstveni problem.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije