Uživo, Real Madrid - Partizan: Crno-bijeli loše počeli

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu od 20.45, u utakmici 4. kola Evrolige. Oba tima su na istom skoru i zabilježila su po dvije pobjede i jedan poraz. Biće to i okršaj starih znanaca Serđa Skariola i Željka Obradovića koji su takođe veliki prijatelji.

Španski velikan je slavio na uzastopnih sedam mečeva, a sve je počelo od preokreta u četvrfinalnoj seriji u sezoni 2022/23 kada su košarkaši Partizana poslije 2:0 u seriji dozvolili preokret i ostali bez plasmana na Fajnal-for. Prošle i pretprošle sezone su izgubili sva četiri duela.

Crno-bijeli su ove nedjelje na minu turneji u Španiji, pošto u petak gostuju Baskoniji.