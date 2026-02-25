logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Flik uveo najveću kaznu u 127 godina Barselone!

Flik uveo najveću kaznu u 127 godina Barselone!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ne igra se Hansi Flik i namјerava da svoje igrače u Barseloni nauči disciplini, makar to značilo i najveću kaznu u istoriji kluba.

Igrači Barselone plaćaju 40.000 evra ako zakasne 10 minuta na trening Izvor: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselona je imala toplo-hladno momente ove sezone i Hansi Flik odlučio je da napravi promjene kako njegova ekipa ne bi postala nedisciplinovana. Između ostalog, Flik je uveo i najstrožu novčanu kaznu u istoriji Barselone, za njenih 127 godina postojanja.

O čemu se radi? Flik je ranije već uveo deset strogih pravila, s posebnim naglaskom na tačnost, a sada je dodatno pooštrio sankcije u slučaju kašnjenja.

Tako će ubuduće samo deset minuta kašnjenja igrače Barselone koštati čak 40 hiljada evra, što je natjeralo fudbalere da namjeste sat da im žuri, samo da ne zakasne: "Ne mogu da zamislim koliko bi koštalo da zakasnimo 20 minuta", rekao je Feran Tores koji je ove sezone jedan od važnijih igrača Barselone.

"Istina je, što se tiče same tačnosti, malo smo promijenili pravila. Ako zakasnite, sad plaćate veliku kaznu", potvrdio je Pedri koji je za sada izbjegavao ovu kaznu, a ranije prošle godine kažnjen je Žil Kunde.

Inače, Barselona je preuzela prvo mjesto na tabeli La Lige i ima bod više od Real Madrida.

10 pravila Hansija Flika u Barseloni

  1. Tačnost - dolazak 90 minuta pre treninga u trening centar.
  2. Dnevna provjera težine.
  3. Obavezna ishrana u klupskom objektu.
  4. Jutarnja aktivacija na dan utakmice.
  5. Okupljanje u hotelu i za domaće mečeve.
  6. Noćenje poslije kasnih gostovanja (bez noćnih povrataka).
  7. Dugi i intenzivni treninzi uz GPS praćenje.
  8. Bez finansijskih kazni, osim za kašnjenja.
  9. Minimalno slobodno vrijeme (uglavnom jedan dan nedjeljno).
  10. Profesionalna distanca trenera prema igračima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Barselona fudbal treneri Hansi Flik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC