Prijatelj otkrio gdje Dušan Vlahović nastavlja karijeru: Sprema se transfer ljeta koji će odjeknuti

Dušan Vlahović karijeru izgleda nastavlja u Barseloni, nakon pet godina u Juventusu.

Izvor: Profimedia/BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy

Srpski napadač Dušan Vlahović trenutno se oporavlja od ozbiljne povrede i još neko vrijeme neće na teren, a ono što je sigurno je da će na ljeto promijeniti klub. Vlahoviću ističe ugovor sa Juventusom i neće biti produžen jer "stara dama" želi da ga potpiše za nešto manje novca nego što trenutno dobija, tako da je dugo već izvjesno da će doći do rastanka, dok se podjednako spekuliše i gdje bi mogao da nastavi karijeru.

Mnogo klubova se spominjalo, razne opcije su se pojavljivale u javnosti, a kako ističe kondicioni trener reprezentacije Srbije Dušan Ilić, inače prijatelj Dušana Vlahovića, najvjerovatnije će nova destinacija biti Barselona.

"Po mom mišljenju, otići će u Barselonu. Još prije dolaska u Juventus, razgovarao je sa Atletiko Madridom, ali je ipak izabrao "bjankonere". Bila je to ponuda koju je bilo nemoguće odbiti", rekao je Dušan Ilić za italijanski list "Tutosport" i dodao kakva saznanja ima o njegovoj povredi.

Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mi se nismo čuli u posljednjih nekoliko dana, ali pažljivo pratim sve što se sa njim dešava. Povreda se dogodila na veoma specifičnom područјu, koјe sporiјe zarasta. Naravno, zato će oporavak i traјati duže. Ali sa ljekarima i speciјalistima koјe ima na raspolaganju, mogu reći da ćemo ga uskoro ponovo vidjeti", naglasio je Ilić koji je dodao da iako Vlahović voli Italiju i uživa u njoj, sada je vrijeme da krene dalje.

Dušan Vlahović (26) inače ima povredu aduktora i ne očekuje se bar još mjesec dana na terenu, a podsjetimo da je ove sezone igrao vrlo dobro za Juventus i postigao je šest golova na 17 mečeva.