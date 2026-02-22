logo
Barselona iskoristila kiks Reala i vratila se na prvo mjesto Primere

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Barselona je lider Primere sa 61 bodom i ima jedan bod više od drugoplasiranog Real Madrida

Barselona ponovo lider Primere Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Barselone pobijedili su večeras na svom terenu ekipu Levantea sa 3:0, u utakmici 25. kola španske Primere.

Vodeći gol za katalonski klub postigao je Mark Bernal u četvrtom minutu, dok je Frenki de Jong povećao rezultat u 32. minutu. Pobjedu Barselone potvrdio je Fermin Lopes pogotkom u 81. minutu.

Barselona se vratila na prvo mjesto na tabeli Primere sa 61 bodom i ima jedan bod više od drugoplasiranog Real Madrida.

Levante poslije četvrtog vezanog poraza zauzima pretposljednje, 19. mjesto, sa 18 bodova.

U narednom kolu Barselona dočekuje Viljareal, dok Levante na svom terenu igra protiv Alavesa.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Barselona Levante Primera

