Barselona dovodi Hrvata da mijenja Roberta Levandovskog: On je kao vino, sa 34 godine igra fudbal karijere

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon što je Real Madrid razmišljao da dovede Antu Budimira, sada o tome razmišlja ekipa Barselone.

Barselona želi Antu Budimira Izvor: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Ante Budimir nastavlja da blista u dresu Osasune, a velikani nastavljaju da ga jure. Nakon što je Real Madrid imao želju da 34-godišnjaka iz Zenice dovede da bude rezerva Kilijanu Mbapeu u napadu, sada ga traži Barselona.

Kako navodi španski sajt "Fišajes" koji se bavi transferima, Barselona sprema ponudu vrijednu 10.000.000 evra za napadača koji je ove sezone na 24 meča dao 12 golova. Smatraju da bi on bio idealna podrška sa klupe takođe iskusnom Robertu Levandovskom. 

Za sada je rezerva na mjestu napadača bio Feran Tores kome to ipak nije prirodna pozicija, a vidjećemo da li će Osasuna biti spremna da se odrekne svog najboljeg igrača u prethodnim sezonama.

Ante Budimir je do reprezentacije i mjesta u najboljim ligama došao zaobilaznim putem. Igrao je za Goricu, Inter Zaprešić, zatim Lokomotivu Zagreb pa se nije proslavio u Sent Pauliju. Zatim je nastupao za Krotone i Sampdoriju, pa je tek u Majorci zaigrao dovoljno dobro da dobije poziv nacionalnog tima.

Od 2021. je u Osasuni i na 151 utakmici je dao 64 gola. Za selekciju Hrvatske je nastupio za sada na 35 mečeva i dao je šest golova.

Tagovi

Ante Budimir FK Barselona Osasuna Primera

