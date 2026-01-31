logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barsa čuva važnog igrača: Fermin Lopez produžio ugovor sa Barselonom do 2031. godine

Barsa čuva važnog igrača: Fermin Lopez produžio ugovor sa Barselonom do 2031. godine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Fudbaler Barselone Fermin Lopez produžio je ugovor sa tim klubom do juna 2031. godine, saopštio je španski klub.

Fermin Lopez produžio ugovor s Barselonom Izvor: Cesar Cebolla / ALFAQUI / Newscom / Profimedia

Ovaj 22-godišnji fudbaler je bio blizu prelaska u Čelsi prošlog ljeta, ali je ostao u Barseloni i postao bitan član tima Hansija Flika zahvaljujući svom golgeterskom instinktu, prenosi Beta.

Ove sezone postigao je deset golova, uključujući pet u Ligi šampiona, uz 11 asistencija iako nije uvijek bio starter.

Barselona je novi ugovor sa Ferminom nazvala "strateškom odlukom".

Fermin se pridružio Barseloni kada je imao 13 godina. Njegov prethodni ugovor važio je do 2029. godine.

On je odigrao samo pet utakmica za reprezentaciju Španije, ali se očekuje da će biti dio nacionalnog tima za Svjetsko prvenstvo ovog ljeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC