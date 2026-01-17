logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hansi Flik otjerao "krticu" iz Barselone

Hansi Flik otjerao "krticu" iz Barselone

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Barselone Hansi Flik odlučio da Ter Štegen ode iz kluba.

Mark Andre ter Štegen otišao iz Barselone Izvor: EPA/QUIQUE GARCIA

Nemački golman Mark-Andre Ter Štegen, jedan od najboljih čuvara mreže u 21. veku, biće pozajmljen iz Barselone u Đironu do kraja sezone. Odluku je direktno donio trener Hansi Flik koji je svog zemljaka precrtao u Barseloni još na početku sezone, kada je odlučio da dovede Đoana Garsiju iz Espanjola.

I ne samo to, Hansi Flik je tokom jeseni saznao i da je Ter Štegen "krtica" u svlačionici Barselone i da medijima u Španiji javlja u kom će sastavu igrati njegova ekipa, posloke čega je odlučio da mu i definitivno vidi leđa.

Njemački golman, jedan od najboljih u 21. veku, nije standardan na golu Barselone još od sezone 24/25 i sve češće je povrijeđen. Takođe, Barselona je prethodno imala problema oko njegovog ugovora i na kraju su postigli dogovor po kome je produžio saradnju do 2028, što znači da će na "Nou Kampu" biti teško da se oslobode obaveza prema njemu.

Stigao je Ter Štegen u Barselonu iz Borusije Menhengladbah još 2014. godine za 12 miliona evra, a od tada je branio na čak 423 utakmice za katalonski klub, dok sada neće daleko jer je samo sat vremena vožnje do Đirone.

Ovoj ekipi, koja je prije dvije godine bila hit španskog prvenstva, pokušaće da pomogne da izbori opstanak.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Barselona Mark Andre ter Štegen transferi fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC