Hansi Flik otjerao "krticu" iz Barselone

Trener Barselone Hansi Flik odlučio da Ter Štegen ode iz kluba.

Izvor: EPA/QUIQUE GARCIA

Nemački golman Mark-Andre Ter Štegen, jedan od najboljih čuvara mreže u 21. veku, biće pozajmljen iz Barselone u Đironu do kraja sezone. Odluku je direktno donio trener Hansi Flik koji je svog zemljaka precrtao u Barseloni još na početku sezone, kada je odlučio da dovede Đoana Garsiju iz Espanjola.

I ne samo to, Hansi Flik je tokom jeseni saznao i da je Ter Štegen "krtica" u svlačionici Barselone i da medijima u Španiji javlja u kom će sastavu igrati njegova ekipa, posloke čega je odlučio da mu i definitivno vidi leđa.

Njemački golman, jedan od najboljih u 21. veku, nije standardan na golu Barselone još od sezone 24/25 i sve češće je povrijeđen. Takođe, Barselona je prethodno imala problema oko njegovog ugovora i na kraju su postigli dogovor po kome je produžio saradnju do 2028, što znači da će na "Nou Kampu" biti teško da se oslobode obaveza prema njemu.

Stigao je Ter Štegen u Barselonu iz Borusije Menhengladbah još 2014. godine za 12 miliona evra, a od tada je branio na čak 423 utakmice za katalonski klub, dok sada neće daleko jer je samo sat vremena vožnje do Đirone.

Ovoj ekipi, koja je prije dvije godine bila hit španskog prvenstva, pokušaće da pomogne da izbori opstanak.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!