"Zašto je otjeran Alonso? Objasniću vam razliku Reala i Barselone": Anri otkrio ko se pita za sve u Madridu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Tjeri Anri objasnio ključni problem Real Madrida, zbog kojeg je Ćabi Alonso dobio otkaz usred svoje prve sezone u klubu.

Tjeri Anri o otkazu Ćabiju Alonsu Izvor: YouTube/CBS Sports Golazo/EPA/Javier Lizon

Slavni francuski fudbaler Tjeri Anri (48) kritikovao je Real Madrid zato što je otpustio Ćabija Alonsa poslije samo pola godine.

"Uvijek mi djeluje smiješno da trener može da ima probleme poslije samo šest mjeseci na poslu. Ali, znaš, u klubu poput Real Madrida ili Barselone možeš da se probudiš i čuješ loše vijesti. Stvari mogu da se promijene i na kraju se promijene. To mi je apsurdno", rekao je on u studiju CBS-a.

Šta je ipak drugačije nego u Barseloni? Anri to može da kaže jer je igrao u Barseloni od 2007. do 2010, na početku Mesijeve ere.

"Drugačije je. U Barseloni stvaraju trenere. Imaju svoj izgrađeni stil igre koji moraju da poštuju. Ako se ne uklapaš u to, nećeš biti tamo. U Madridu je drugačiji pristup. I predsjednik je rekao da 90 odsto tamo zavisi od igrača, a 10 odsto od trenera. Trebalo bi im prepustiti kormilo, ali nekad ego stupi na snagu i stvari se zakomplikuju", dodao je Francuz.

Uostalom, gest Kilijana Embapea koji je bahato poništio Alonsov autoritet pred čitavim stadionom potvrđuje da je Anri u pravu. 

Uz sve izrečeno, Anri je kazao i to da je Real trebalo da ostavi Alonsa na klupi i da mu pruži priliku da pokaže šta zna.

"Mislim da nije trebalo da dovode u pitanje trenera. Ako već imaš trenera, pusti ga da vidiš šta može da uradi. Neki kažu da previše trenira, a premalo upravlja svlačionicom. Ne slažem se, ali tako je. Žao mi je Ćabija Alonsa, jer se vidi šta je uradio sa Leverkuzenom kada je mogao da trenira tim koji je slušao ono što je on želio da radi", dodao je Francuz.

"Tamo nije kao u Bajeru"

Sa njim u studiju bio je Garet Bejl, bivši igrač Reala koji je u Madridu prolazio i velike uspone i duboke padove od 2013. do 2022.

"Nije to isto kao u Bajer Leverkuzenu, morate da se bavite upravljanjem ega, igrača i takvim stvarima", dodao je Velšanin.

Alonso je napustio tim poslije poraza u finalu Superkupa Španije protiv Barselone u Rijadu. Ostavio je ekipu na drugom mjestu tabele Primere, sa četiri boda zaostatka za Barselonom i na sedmom mjestu tabele Lige šampiona, sa 12 osvojenih bodova u šest utakmica.

Tagovi

Ćabi Alonso Tjeri Anri Real Madrid FK Barselona

