Otišao od Sergeja i Arapa, punih očiju suza potpisao za Barselonu: "Možda ću zaplakati, vjerovatno hoću"

Žoao Kanselo se vratio u Evropu i Barselonu, na pozajmicu iz Al-Hilala

Portugalski bek Žoao Kanselo (32) potpisao je za Barselonu u sklopu pozajmice iz svog kluba Al-Hilala. Nekadašnji as Mančester sitija i Bajerna vratio se u Barsu, u kojoj je proveo i sezonu 2023/24, prije nego što je prihvatio poziv bogatih Saudijaca.

Tamo je igrao sa Aleksandrom Mitrovićem (31), koji je u međuvremenu otišao u Al-Rajan iz Katara, kao i sa Sergejem Milinković-Savićem (30), koji uživa u Aziji i igra za ogroman novac, pod ugovorom do 2028. godine.

Kanselo je promovisan u Barseloni, u kojoj je preuzeo dres sa brojem "dva".

Novi igrač Blaugrane nije mogao da sakrije emocije zbog povratka u klub.

"Nisam se ni trenutka dvoumio oko povratka kada se ukazala prilika. Svima sam rekao da ću čekati Barsu. Predstavljati ovaj klub je čast, on je najbolji na svijetu. Ovo je jedini klub na svijetu zbog kojeg sam osjetio trnce kada sam potpisivao ugovor."

Kanselo potpisuje za Barselonu dva dana nakon trijumfa Katalonaca u finalu Superkupa Španije protiv Reala.

"Ko me poznaje zna da su svi moji idoli igrali ovdje. Ono što osjećam prema ovom klubu je veoma posebno", rekao je on i naglasio da ovog puta želi da podiže pehare, što u prvom mandatu nije uspio.

"U prvom mandatu nisam osvojio nijedan trofej i to je ono što sada želim. Jedva čekam da istrčim na novi stadion, Spotifaj arenu. Biće to jedinstven osjećaj. Čekao sam jako dugo. Možda ću zaplakati, vjerovatno hoću, jer je to nešto što sam želio veoma dugo."

Portugalski defanzivac je već nosio dres Barse tokom sezone 2023/24, kada je stigao na pozajmicu iz Mančester sitija. U toj sezoni imao je važnu ulogu, odigravši 42 utakmice (32 u prvenstvu i 10 u Ligi šampiona), postigao je četiri gola (dva u Primeri i dva u Ligi šampiona) i upisao pet asistencija (četiri u prvenstvu i jednu u Ligi šampiona).

Po isteku pozajmice 30. juna 2024. godine, prešao je u Al-Hilal, klub koji trenutno drži njegova prava, gdje je tokom jedne i po sezone odigrao 45 utakmica.