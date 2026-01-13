logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otišao od Sergeja i Arapa, punih očiju suza potpisao za Barselonu: "Možda ću zaplakati, vjerovatno hoću"

Otišao od Sergeja i Arapa, punih očiju suza potpisao za Barselonu: "Možda ću zaplakati, vjerovatno hoću"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Žoao Kanselo se vratio u Evropu i Barselonu, na pozajmicu iz Al-Hilala

Žoao Kanselo Izvor: Copyright (c) 2024 Maciej Rogowski Photo/Shutterstock. No use without permission.

Portugalski bek Žoao Kanselo (32) potpisao je za Barselonu u sklopu pozajmice iz svog kluba Al-Hilala. Nekadašnji as Mančester sitija i Bajerna vratio se u Barsu, u kojoj je proveo i sezonu 2023/24, prije nego što je prihvatio poziv bogatih Saudijaca.

Tamo je igrao sa Aleksandrom Mitrovićem (31), koji je u međuvremenu otišao u Al-Rajan iz Katara, kao i sa Sergejem Milinković-Savićem (30), koji uživa u Aziji i igra za ogroman novac, pod ugovorom do 2028. godine.

Kanselo je promovisan u Barseloni, u kojoj je preuzeo dres sa brojem "dva".

Novi igrač Blaugrane nije mogao da sakrije emocije zbog povratka u klub.

"Nisam se ni trenutka dvoumio oko povratka kada se ukazala prilika. Svima sam rekao da ću čekati Barsu. Predstavljati ovaj klub je čast, on je najbolji na svijetu. Ovo je jedini klub na svijetu zbog kojeg sam osjetio trnce kada sam potpisivao ugovor."

Kanselo potpisuje za Barselonu dva dana nakon trijumfa Katalonaca u finalu Superkupa Španije protiv Reala.

"Ko me poznaje zna da su svi moji idoli igrali ovdje. Ono što osjećam prema ovom klubu je veoma posebno", rekao je on i naglasio da ovog puta želi da podiže pehare, što u prvom mandatu nije uspio.

"U prvom mandatu nisam osvojio nijedan trofej i to je ono što sada želim. Jedva čekam da istrčim na novi stadion, Spotifaj arenu. Biće to jedinstven osjećaj. Čekao sam jako dugo. Možda ću zaplakati, vjerovatno hoću, jer je to nešto što sam želio veoma dugo."

Portugalski defanzivac je već nosio dres Barse tokom sezone 2023/24, kada je stigao na pozajmicu iz Mančester sitija. U toj sezoni imao je važnu ulogu, odigravši 42 utakmice (32 u prvenstvu i 10 u Ligi šampiona), postigao je četiri gola (dva u Primeri i dva u Ligi šampiona) i upisao pet asistencija (četiri u prvenstvu i jednu u Ligi šampiona).

Po isteku pozajmice 30. juna 2024. godine, prešao je u Al-Hilal, klub koji trenutno drži njegova prava, gdje je tokom jedne i po sezone odigrao 45 utakmica. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Žoao Kanselo FK Barselona Al Hilal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC