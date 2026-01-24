logo
Kapiten Barselone je promašaj OFK Beograda: Tražila ga Crvena zvezda, a ide u treću ligu

Kapiten Barselone je promašaj OFK Beograda: Tražila ga Crvena zvezda, a ide u treću ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Nekadašnji mladi reprezentativac Španije Ugo Alba uopšte se nije nametnuo u Superligi Srbije, pa će se vratiti u španski fudbal, i to u treću ligu.

Ugo Alba napušta OFK Beograd Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kaptien omladinskog tima Barselone Ugo Alba (19) pominjan je prije nekoliko mjeseci kao veliko pojačanje Crvene zvezde, ali je na kraju završio u plavo-bijelom dresu OFK Beograda. Mnogi su to shvatili kao "generalnu probu" za mladog Španca, odnosno priliku da se privikne na srpski fudbal i nametne crveno-bijelima, koji bi ga zatim otkupili i promovisali u svog startnog napadača.

Crvena zvezda će u proljećnom dijelu sezone imati na raspolaganju i Džeja Enema, koji je baš iz OFK Beograda stigao na šestomjesečnu pozajmicu. Snažni Holanđanin je tokom jesenjeg dijela prvenstva bio impresivan u dresu "romantičara", a upravo zbog njegovih dobrih igara Alba nije mogao da se nametne, pa ga je trener Simo Krunić koristio kao rezervu.

Alba se tokom jeseni samo dva puta našao u startnoj postavi i nije ostavio dobar utisak na tim mečevima. Odigrao je ukupno 14 utakmica za OFK Beograd, na terenu proveo 302 minuta i bio je strijelac samo jednom - u ubjedljivoj pobjedi protiv Napretka (4:0) kada je konačan ishod meča već bio poznat.

Premalo od fudbalera koji je bio kapiten omladinskog tima Barselone i kojem se predviđalo da bi mogao da bude jedan od najboljih napadača Superlige. Ispostavilo se da je španski velikan sa razlogom oklijevao kada je riječ o njegovoj prekomandi u prvi tim, jer Ugo Alba nije dobio šansu kakvu je katalonski tim ukazao nekim igračima iz njegove generacije. Pa čak i fudbalerima koji su mlađi od njega.

Nakon što nije uspio da stigne u prvi tim Barselone i nakon što nije uspio da se dokaže u Srbiji, Ugo Alba bi kaarijeru mogao da nastavi u trećoj ligi. Za njega je zainteresovan španski Eldense, a to bi mogla da bude idealna prilika da talentovani napadač oživi karijeru koja se ne razvija u skladu sa očekivanjima.

Španski klub je zainteresovan za šestomjesečnu pozajmicu nekadašnjeg kadetskog reprezentativca Španije, a razvoj situacije zavisio bi od uspjeha tog kluba u prvenstvu. Eldense se bori za plasman u Segundu, ali su trenutno u borbi za poziciju koja vodi u baraž. Možda im je za tu borbu potreban baš Alba.

