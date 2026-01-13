logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

OFK Beograd zaradio 1,8 miliona evra: Prodao najboljeg asistenta Superlige

OFK Beograd zaradio 1,8 miliona evra: Prodao najboljeg asistenta Superlige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dijogo Bezera napustio OFK Beograd i prešao u Rio Ave

Dijogo Bezera napustio OFK Beograd Izvor: MN PRESS

Brazilski krilni napadač Dijogo Bezera (23) napustio je OFK Beograd i u transferu od 1,8 miliona evra prešao u Rio Ave u Portugalu. Klub sa Stare Karaburme oglasio se tim povodom i poželio mu sreću u novoj sredini.

"Njegove role obilježile su jesenji dio šampionata. Bio je jedna od najvažnijih karika u timu i najbolji asistent u ligi. Zahvaljujemo mu se na profesionalizmu, zalaganju i poštovanju našeg kluba. Diogo, sve najbolje u karijeri", poruka je "Romantičara".

Rio Ave je već dočekao Bezeru:

Diogo Bezera došao je u OFK Beograd iz slovenačke Mure, svog prvog kluba u Evropi. Igrao je pod vođstvom trenera Sime Krunića na oba boka i prvi asistent lige sa osam asistiranih golova, ispred Kilijana Bevisa iz Radničkog 1923 (7), Bibrasa Natha iz Partizana (6), Lazara Ranđelovića iz Vojvodine (6), Milana Vukotića iz Partizana (takođe 6)...

OFK Beograd ove zime se rastao i sa najboljim napadačem Džejom Enemom, koji je otišao na pozajmicu u Crvenu zvezdu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

OFK Beograd transferi Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC