Velika promjena u OFK Beogradu: Simo Krunić sa klupe u fotelju, da podigne "romantiku"

Iskusni trener iz Sarajeva Simo Krunić preuzima upravljanje OFK Beogradom.
OFK Beograd dobio je novog predsjednika. Biće to dosadašnji trener Simo Krunić koji se poslije dodjele priznanja FSS sjeli sa klupe u fotelju, tako da sada postaje glavni i odgovorni kluba sa Karaburme.
"Simo Krunić na čelo kluba dolazi kao afirmisani sportski radnik, sa gotovo četiri decenije dugom fudbalskom karijerom. Kao jedan od najcijenjenijih trenera u Srbiji, imao je ključnu ulogu u povratku OFK Beograda na veliku scenu, vodeći klub od trećeg ranga takmičenja do Superlige Srbije", navodi se u saopštenju "romantičara" i dodaje:Izvor: MN PRESS
"Povjerenje koje mu je ukazano, rezultat je ne samo značajnih sportskih uspjeha ostvarenih u posljednjim godinama, već i njegove snažne vezanosti za klub, kao i posvećenosti očuvanju tradicije, vrijednosti i identiteta OFK Beograda".
"Imenovanje Sima Krunića predstavlja važan korak u daljem razvoju kluba, uz jasnu ambiciju da OFK Beograd nastavi stabilan rast i afirmaciju kao moderan, organizovan i konkurentan fudbalski kolektiv, oslonjen na sopstveno znanje, snagu i viziju budućnosti. OFK Beograd ulazi u novu fazu sa predsjednikom koji je već dokazao da zna kako da vodi klub - kako na terenu, tako i van njega, a sada i sa najodgovornije funkcije", navedeno je u saopštenju kluba.
Poslije njega očekuje se i dolazak Jovana Damjanovića na klupu "romantičara" i vidjećemo šta će nekadašnji selektor "orlića" i trener TSC-a uspjeti da poboljša u redovima plavo-bijelih.