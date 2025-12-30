Zvezdin biser otišao u drugu ligu Poljske: Na Marakani slavio titule, sada je zbog njega pao rekord

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera Nikola Knežević karijeru nastavlja u Poljskoj.

Izvor: MN PRESS

OFK Beograd je prodao jednog od svojih najboljih fudbalera, ali i momka koji je svojevremeno bio jedan od najvećih talenata Crvene zvezde. Vezni fudbaler Nikola Knežević (22) karijeru nastavlja u Poljskoj, pošto je potpisao ugovor sa tamošnjim drugoligašem Vječistom iz Krakova!

Poljski mediji su prenijeli da je Vječista oborila klupski rekord i da je za srpskog fudblera platila 500.000 evra. Za sada nema potvrde te informacije, ali je jasno da se Knežević nakon 19 mečeva i tri gola u tekućoj sezoni seli u inostranstvo, i to prvi put u svojoj karijeri.

Nikola Knežević je ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde i bio je jedan od najtalentovanijih igrača koje su crveno-bijeli imali u svom pogonu. Ipak, njegov fudbalski razvoj nije pratio očekivanja, pa se može reći da je Knežević ostao "nedorečen", bez prevelike ulogu u prvom timu kluba koji ga je školovao.

Vezni fudbaler je na pozajmici u Grafičaru odigrao 50 utakmica uz 10 golova i 15 asistencija, zatim je na pozajmici u Napretku iz Kruševca odigrao 16 mečeva, a u OFK Beogradu je nastupio na 71 utakmici uz 11 golova i 17 asistencija. Za prvi tim Crvene zvezde odigrao je deset mečeva, postigao tri gola i dva puta asistirao.

Ostaće zabilježeno da je Knežević bio šampion Srbije sa kadetskom, omladinskom i seniorskom ekipom Crvene zvezde, da je sa istim timom osvojio Kup Srbije, a da je sa OFK Beogradom bio najbolji u Prvoj ligi Srbije. Takođe, Knežević je bio reprezentativac Srbije do 19 i 21 godine.

Vječista iz Krakova je trenutno na šestoj poziciji druge lige Poljske, a to mjesto vodilo bi je u baraž za elitni rang. Prvoplasirana je Visla koja ima čak 13 bodova više od novog kluba Nikole Kneževića, ali drugo mjesto i direktan plasman u elitni rang bježi samo četiri boda klubu koji je od OFK Beograda kupio srpskog fudbalera. Tokom drugog dijela sezone Vječista iz Krakova će moći da se nada čak i direktnom plasmanu u elitni rang, što bi bio najveći uspjeh u klupskoj istoriji.