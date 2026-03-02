Đoković na proslavi Dončićevog rođendana: U Los Anđelesu se čula poznata dječija pjesma na srpskom

Novak Đoković je pred početak turnira u Indijan Velsu uživao sa Lukom Dončićem i slavio njegov rođendan u Los Anđelesu.

Izvor: Printscreen/X/Overtime

Novak Đoković iskoristio je vrijeme u Los Anđelesu da ode na utakmicu Lejkersa. Tamo je gledao kako domaći tim dominira protiv Sakramenta (128:104) uz sjajnu partiju Luke Dončića (28, 9as, 5sk). Njih dvojica imali su srdačan susret na meču, a poslije toga je slovenački reprezentativac rekao da je Novak najveći teniser svih vremena.

Nije tu bio kraj. Poslije utakmice otišli su da proslave Lukin rođendan. Sada su se pojavili snimci sa slavlja. Tamo su se čule pjesmice na srpskom jeziku. Prvo, naravno, rođendanska pjesma uz koju je Dončić duvao svjećice, ali nije to bilo sve.

Na kratkom snimku koji se pojavio na društvenim mrežama čuje se i dobro poznata dječija pjesma. I to na srpskom. U pitanju je "U svetu postoji jedno carstvo". Novak i Luka dobro znaju te riječi, dok je pitanje ko je još tu od gostiju bio i razumio šta su tačno pjevali. Podsjetimo, Dončić je rođen 28. februara 1999. godine i napunio je 27 godina.