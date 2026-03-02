logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković na proslavi Dončićevog rođendana: U Los Anđelesu se čula poznata dječija pjesma na srpskom

Đoković na proslavi Dončićevog rođendana: U Los Anđelesu se čula poznata dječija pjesma na srpskom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je pred početak turnira u Indijan Velsu uživao sa Lukom Dončićem i slavio njegov rođendan u Los Anđelesu.

Novak Đoković na rođendanu Luke Dončića Izvor: Printscreen/X/Overtime

Novak Đoković iskoristio je vrijeme u Los Anđelesu da ode na utakmicu Lejkersa. Tamo je gledao kako domaći tim dominira protiv Sakramenta (128:104) uz sjajnu partiju Luke Dončića (28, 9as, 5sk). Njih dvojica imali su srdačan susret na meču, a poslije toga je slovenački reprezentativac rekao da je Novak najveći teniser svih vremena.

Nije tu bio kraj. Poslije utakmice otišli su da proslave Lukin rođendan. Sada su se pojavili snimci sa slavlja. Tamo su se čule pjesmice na srpskom jeziku. Prvo, naravno, rođendanska pjesma uz koju je Dončić duvao svjećice, ali nije to bilo sve.

Na kratkom snimku koji se pojavio na društvenim mrežama čuje se i dobro poznata dječija pjesma. I to na srpskom. U pitanju je "U svetu postoji jedno carstvo". Novak i Luka dobro znaju te riječi, dok je pitanje ko je još tu od gostiju bio i razumio šta su tačno pjevali. Podsjetimo, Dončić je rođen 28. februara 1999. godine i napunio je 27 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Luka Dončić rođendan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC