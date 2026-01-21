Izgleda da je OFK Beograd na pragu još jednog transfera ove zime.

Izvor: MN PRESS

Talentovani fudbaler Stefan Despotovski (22) mogao bi ove zime da ode iz OFK Beograda pošto se za njega interesuju klubovi iz tri zemlje. Kako je objavio "ekspert za transfere" Rudi Galeti, OFK Beograd su kontaktirali klubovi iz Turske, Rusije i Poljske i spremni su da odvedu Despotovskog.

Za sada nema informacija koliko bi OFK Beograd mogao da zaradi od Despotovskog, ali se očekuje minimum milion evra, pošto je njegova vrijednost drastično skočila od kada je došao prije godinu dana iz moldavskog Šerifa.

Vidi opis Otpisala ga Zvezda, a OFK Beograd će zaraditi: Iz tri zemlje se raspituju za desnog beka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Despotovski je tokom jeseni bio jedan od najboljih desnih bekova Superlige, a interesantno je da je u međuvremenu izabrao da igra za reprezentaciju Sjeverne Makedonije. Igrao je za mlađe kategorije Srbije, a od skoro je "A" reprezentativac makedonske reprezentacije i nastupio je na tri utakmice.

Inače, Despotovski je igrao za Partizan, pa je potom prešao u Crvenu zvezdu 2015. godine i prošao je kroz cijeli njen sistem. Na kraju nije dobio šansu i otišao je u Rabotnički, pa Šerif, da bi se u potpunosti afrimisao u OFK Beogradu.

EXCL | Clubs from Turkey, Russia and Poland have approached Stefan Despotovski and are assessing their next steps.



The Macedonian right-back is under contract at OFK Belgrade until 2027, but a January move remains possible if suitable offers arrive.pic.twitter.com/odtRWJTPk5 — Rudy Galetti (@RudyGaletti)January 20, 2026



Ove zime OFK Beograd preuzeo je Jovan Damjanović, a klub je ostao bez Džefa Enema (Zvezda) i Dijoga Bezere (Rio Ave).