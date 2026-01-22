logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Magija Danija Olma u Ligi šampiona!

Magija Danija Olma u Ligi šampiona!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dani Olmo je fantastičnim golom donio Barseloni pobjedu na gostovanju u Pragu koje se ispostavilo teže nego što se očekivalo.

Gol Danija Olma u Ligi šampiona Izvor: EPA/MARTIN DIVISEK

Pokazao je Dani Olmo kakvu magiju ima u nogama i svojim ulaskom na teren donio pobjedu Barseloni u Pragu. Na kraju je bilo 4:2, a prije Olmovog ulaska umesto Pedrija u 61. miutu rezultat je bio 2:2.

Kusej je doveo Slaviju u vođstvo, izjednačio je i doveo u prednost Barsu Fermin, ali je do poluvremena Robert Levandovski stigao da postigne autogol i poravna rezultat. Kada je na teren ušao Olmo se se promijenilo.

Robert Levandovski je dao gol za konačnih 4:2 u 71. minutu, ali majstorija Danija Olma u 63. za 3:2 je prelomila meč. Uživajte:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Dani Olmo fudbal FK Barselona Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC