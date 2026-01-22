Magija Danija Olma u Ligi šampiona!

Dani Olmo je fantastičnim golom donio Barseloni pobjedu na gostovanju u Pragu koje se ispostavilo teže nego što se očekivalo.

Izvor: EPA/MARTIN DIVISEK

Pokazao je Dani Olmo kakvu magiju ima u nogama i svojim ulaskom na teren donio pobjedu Barseloni u Pragu. Na kraju je bilo 4:2, a prije Olmovog ulaska umesto Pedrija u 61. miutu rezultat je bio 2:2.

Kusej je doveo Slaviju u vođstvo, izjednačio je i doveo u prednost Barsu Fermin, ali je do poluvremena Robert Levandovski stigao da postigne autogol i poravna rezultat. Kada je na teren ušao Olmo se se promijenilo.

Robert Levandovski je dao gol za konačnih 4:2 u 71. minutu, ali majstorija Danija Olma u 63. za 3:2 je prelomila meč. Uživajte:

GOL DO BARCELONA



Slavia Praha 2x3 Barcelona



⚽ Dani Olmo - Golaço!



UEFA Champions League | 7ª Rodada

️ Fortuna Arena

@TNTSportsBR|@StreamMaxBR



Siga o canal FB Sports -https://t.co/zDtTNQiOr1pic.twitter.com/k5LakG7qOI — Futeboleiros (@Futteboleiroos)January 21, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!