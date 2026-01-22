Magija Danija Olma u Ligi šampiona!

Dani Olmo je fantastičnim golom donio Barseloni pobjedu na gostovanju u Pragu koje se ispostavilo teže nego što se očekivalo.
Pokazao je Dani Olmo kakvu magiju ima u nogama i svojim ulaskom na teren donio pobjedu Barseloni u Pragu. Na kraju je bilo 4:2, a prije Olmovog ulaska umesto Pedrija u 61. miutu rezultat je bio 2:2.
Kusej je doveo Slaviju u vođstvo, izjednačio je i doveo u prednost Barsu Fermin, ali je do poluvremena Robert Levandovski stigao da postigne autogol i poravna rezultat. Kada je na teren ušao Olmo se se promijenilo.
Robert Levandovski je dao gol za konačnih 4:2 u 71. minutu, ali majstorija Danija Olma u 63. za 3:2 je prelomila meč. Uživajte:
GOL DO BARCELONA
Slavia Praha 2x3 Barcelona
⚽ Dani Olmo - Golaço!
UEFA Champions League | 7ª Rodada
️ Fortuna Arena
@TNTSportsBR|@StreamMaxBR
Siga o canal FB Sports -https://t.co/zDtTNQiOr1pic.twitter.com/k5LakG7qOI
