Karabag je na pragu prolaska dalje u Ligi šampiona. Nakon Benfike i Kopenhagena, pao je i Ajntraht iz Frankfurta.

Dok su Galatasaraj i Atletiko Madrid podijelili bodove u Istanbulu posle remija 1:1 (1:1), u Aziji je pobjedu odnio Karabag. Azerbejdžanski tim je savladao Ajntraht iz Frankfruta 3:2 (1:1) i tako došao na korak od prolaska dalje u Ligi šampiona.

Duran je u četvrtom minutu uspio da donese prednost, da bi Uznu izjednačio u desetom. U drugom poluvremenu je u 78. minutu poveo njemački tim poslije penala, ali zatim je viđen nevjerovatan preokret. Duran je izjednačio u 80. minutu, da bi u 94. Mustafazada pogodio za veliku pobjedu.

Karabag je ovom pobjedom došao do 10 bodova i sada je na korak od prolaska dalje. Do sada su uspjeli da pobijede Benfiku 3:2 u gostima, Kopenhagen na svom terenu 2:0 i da uzmu bod Čelsiju.

Kako čudo iz Azije?

Karabag je šampion Azerbejdžana koji godinama sa klupe vodi Gurban Gurbanov, publici u Srbii nažalost i previše poznat. Klub je zapravo iz Agdama u Karabagu, ali zbog rata u tom dijelu države oni godinama igraju u Bakuu. Za ovaj klub igra nekadašnji fudbaler Partizana Marko Janković.

