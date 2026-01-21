logo
"Ovo je us*an sport, eto zašto smo izgubili": Luis Enrike pun ljutnje sjeo pred novinare, napao i njih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Luis Enrike bio veoma ljut poslije poraza Pari Sen Žermena u Ligi šampiona od Sportinga, kao i njegovi igrači.

Luis Enrike ljut nakon poraza PSŽ od Sportinga Izvor: Valter Gouveia/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pari Sen Žermen doživio je veoma neprijatan poraz Ligi šampiona na gostovanju Sportingu (1:2), golom dvostrukog strijelca Kolumbijca Luisa Suareza u 90. minutu. Poslije tog neuspjeha, prvaku Evrope i dalje "visi" plasman direktno u osminu finala, za koji će morati da sljedeće nedjelje, u posljednjoj rundi, pobijedi Njukasl kod kuće 28. januara.

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike slikovito je objasnio zašto je njegov tim izgubio. Zato što je fudbal s*anje, kako je rekao.

"Igrači su nervozni i razumijem ih. Izgubili smo jer je ovo us*an sport, fudbal je s*anje", rekao je on, braneći nastup svog tima, za koji smatra da je bio potpuno dominantan u odnosu na Portugalce.

"Izgubili smo od Pariza, igrali neriješeno protiv Bilbaa i sada smo izgubili na isti način. Navikao sam na to. Veoma sve to nervira i mogu da razumijem igrače. Shvatam i vas (novinare), jer volite rezultate i kritiku, ali želim da čestitam svojim igračima, veoma sam ponosan na njih."

Uz objašnjenje da je njegov tim u porazu od Sportinga odigrao, kako je naglasio, "najbolji meč sezone", Enrike je dodao još kritika prema fudbalu u cjelini.

"Zaslužili smo da pobijedimo, ali to je fudbal - razočaravajući i veoma nefer. Ipak, morate da dajete golove da biste pobijedili. Ponavljam, veoma sam ponosan na svoj tim, ovo je stav koji morate da iskažete kada igrate u gostima. Pun sam vjere u budućnost, jer uz ovaj karakter, spremni smo da budemo konkurentni", kazao je Enrike, koji je na klupi imao samo petoricu igrača uz povredu veziste Fabijana Ruiza.



