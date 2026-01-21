Liverpul slavio na “Velodromu”, majstorija Dominika Soboslaja (VIDEO)

Fudbaleri Liverpula pobijedili su u srijedu uveče na gostujućem terenu Marsej 3:0, u utakmici sedmog kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost Liverpulu donio je Dominik Soboslaj pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena majstorskim šutom iz slobodnog udarca, a vođstvo je uvećao golman Marseja Heronimo Rulji autogolom u 72. minutu.

D. Szoboszlai scores a wonderful free kick to give Liverpool the lead at the breakpic.twitter.com/zdYQnvhf9q — Iambilzjay (@iambilzjay)January 21, 2026

Konačan rezultat postavio je Kodi Gakpo pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao napadač Liverpula Ugo Ekitike u 23. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Liverpul je četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok Marsej zauzima 19. mjesto sa devet bodova.

Liverpul će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze dočekati Karabag, dok će Marsej igrati na gostujućem terenu protiv Klub Briža.

Čelsi je na svom terenu u Londonu minimalno pobijedio Pafos 1:0. Pobjedonosni gol za Čelsi postigao je Mojses Kaisedo u 78. minutu.

Čelsi je osmi na tabeli sa 13 bodova, dok Pafos zauzima 30. mesto sa šest bodova.

Čelsi će u posljednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu u Napulju protiv Napolija, dok će Pafos u Limasolu biti domaćin protiv Slavije iz Praga.

Juventus je na svom terenu u Torinu bio bolji od Benfike 2:0, a golove za crno-bijele postigli su Hefren Tiram golom u 55. minutu, te Veston Makeni devet minuta kasnije.

Benfika je imala šansu da u 81. minutu dođe do gola iz penala, ali je Vangelis Pavlidis promašio udarac sa "bijele tačke".

Srpski krilni igrač u ekipi Juventusa Filip Kostić ušao je u igru u 82. minutu, dok je njegov sunarodnik i Dušan Vlahović utakmicu propustio zbog povrede.

Juventus zauzima 15. mjesto na tabeli sa 12 bodova, dok se Benfika nalazi na 29. poziciji sa šest bodova.

Juventus će u posljednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, dok će Benfika u Lisabonu dočekati Real Madrid.







