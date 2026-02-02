logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jao, Murinjo, kud te nisam poslušao?" Zlatan se smijao od muke, ovo sebi nikad neće oprostiti

"Jao, Murinjo, kud te nisam poslušao?" Zlatan se smijao od muke, ovo sebi nikad neće oprostiti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zlatan Ibrahimović je u karijeri u klubovima osvojio sve, osim Lige šampiona. Imao bi i taj trofej, da je poslušao Žozea Murinja kada je trebalo.

Zlatan Ibrahimović o Žozeu Murinju Izvor: Arena 1 premium/Printscreen/Nicola Ianuale / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zlatan Ibrahimović nije nikada krio kakav je odnos imao sa Žozeom Murinjom. Kao što se sa Pepom Gvardiolom nije razumio nimalo, sa Portugalcem je imao sjajan odnos. Ali nije ga poslušao kada je bilo najbitnije. 

Nakon sjajne tri sezone u Interu, odlučio je da ode u Barselonu, a onda je bez njega tim 'nerazura' osvojio svoju čuvenu tripletu. To je najavio Murinjo, a Ibra nije mogao da se ne nasmije kada se toga sjetio.

"Na kraju smo osvojili ligu i Superkup sa Barselonom. U Ligi šampiona smo izgubili polufinale protiv Intera. A prije nego što sam otišao... Jao, Murinjo, Murinjo...", uzdahnuo je Ibra kada je pričao o svojim dogodovštinama sa "Posebnim".

Poslušajte ga samo:

Pogledajte

00:42
Zlatan o Murinju
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

Uvijek samouvjereni Portugalac mu je tada najavio šta će se desiti naredne sezone. Ipak, ko se tada mogao nadati da će Dijego Milito, Goran Pandev i Dejan Stanković biti penicilin za Lionela Mesija, Andresa Inijesti, Ćavija...

"Prije nego što sam otišao rekao sam Murinju da idem u Barselonu. On kaže ne, ne ideš. Ne, ja idem! Ja kažem da idem i on me pita zašto. Pa hoću da osvojim Ligu šampuiona i to. On mi kaže prije nego što sam otišao: 'Slušaj ove godine ćemo mi osvojiti, a ne Barselona.' I on osvoji! Ali ako je tako, tako je. Mogu da kažem godinu prije da će to da se desi, a to je samo popoštovanje za mene. Tako je bilo", prisjetio se on. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Zlatan Ibrahimović Žoze Murinjo Inter FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC