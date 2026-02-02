"Jao, Murinjo, kud te nisam poslušao?" Zlatan se smijao od muke, ovo sebi nikad neće oprostiti

Zlatan Ibrahimović je u karijeri u klubovima osvojio sve, osim Lige šampiona. Imao bi i taj trofej, da je poslušao Žozea Murinja kada je trebalo.

Zlatan Ibrahimović nije nikada krio kakav je odnos imao sa Žozeom Murinjom. Kao što se sa Pepom Gvardiolom nije razumio nimalo, sa Portugalcem je imao sjajan odnos. Ali nije ga poslušao kada je bilo najbitnije.

Nakon sjajne tri sezone u Interu, odlučio je da ode u Barselonu, a onda je bez njega tim 'nerazura' osvojio svoju čuvenu tripletu. To je najavio Murinjo, a Ibra nije mogao da se ne nasmije kada se toga sjetio.

"Na kraju smo osvojili ligu i Superkup sa Barselonom. U Ligi šampiona smo izgubili polufinale protiv Intera. A prije nego što sam otišao... Jao, Murinjo, Murinjo...", uzdahnuo je Ibra kada je pričao o svojim dogodovštinama sa "Posebnim".

Poslušajte ga samo:

Uvijek samouvjereni Portugalac mu je tada najavio šta će se desiti naredne sezone. Ipak, ko se tada mogao nadati da će Dijego Milito, Goran Pandev i Dejan Stanković biti penicilin za Lionela Mesija, Andresa Inijesti, Ćavija...

"Prije nego što sam otišao rekao sam Murinju da idem u Barselonu. On kaže ne, ne ideš. Ne, ja idem! Ja kažem da idem i on me pita zašto. Pa hoću da osvojim Ligu šampuiona i to. On mi kaže prije nego što sam otišao: 'Slušaj ove godine ćemo mi osvojiti, a ne Barselona.' I on osvoji! Ali ako je tako, tako je. Mogu da kažem godinu prije da će to da se desi, a to je samo popoštovanje za mene. Tako je bilo", prisjetio se on.