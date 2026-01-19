Zlatan Ibrahimović je ključni čovjek za NBA Evropa: Projekat zavisi od sastanka na kojem je bio

Legendarni Šveđanin Zlatan Ibrahimović mogao bi da bude karta za ulazak NBA u Evropu.

Komesar NBA lige Adam Silver već je danima u Evropi i obavio je niz sastanaka o novom takmičenju koje treba da se formira novog ljeta, ali... Čini se da NBA za sada ne dobija odgovore kakve je željela da čuje - pojedini evropski velikani poput Barselone i Fenerbahčea su odlučili da ostanu uz Evroligu, fudbalski klubovi iz Mančestera ne žele da se bave košarkom... Pa je u pomoć pozvan Zlatan Ibrahimović!

Koliko god sada to čudno zvučalo, možda bi legendarni švedski fudbaler balkanskog porijekla mogao da postane ključni čovjek za čitav projekat "NBA Evropa". Kako prenose inostrani mediji, Ibrahimović se našao na sastanku u Londonu kojem su pored predstavnika NBA lige prisustvovali čelnici Albe, Asvela, Real Madrida, Panatinaikosa i Bajerna iz Minhena.

Za Albu se zna da će biti dio novog projekta u evropskoj košarci, na tu stranu naginju Asvel i Real, a novi timovi su Panatinaikos i Bajern. Koliko su oni ozbiljni da mijenjaju sredinu tek ćemo vidjeti, dok je jasno da bi Ibrahimović mogao da ostvari želju NBA da imaju predstavnika i u Italiji. To znači da bi Milan pravio svoj košarkaški klub - ukoliko nijedan od tamošnjih timova nije zainteresovan za novi projekat.

Naravno, NBA očekuje da bi postupak Milana mogao da povuče još neke fudbalske klubove iz Evrope, posebno ako prije toga obezbijede podršku Reala. U slučaju da u vrlo kratkom roku dobiju jedan od najvećih španskih i jedan od najvećih italijanskih fudbalskih timova kao svoje saveznike, otvorilo bi se tržište za još neke atraktivne destinacije.

Nije tajna da čelnici NBA lige žele uključivanje fudbalskih timova u svoj sistem, jer znaju da je fudbal u Evropi daleko popularniji od košarke. Saradnjom sa fudbalskim klubovima pridobili bi i njihove navijače, pa bi u vrlo kratkom roku takmičenje moglo da postane isplativo za učesnike.

Kako je Adam Silver naveo, na početku će se takmičenje finansirati od strane samih timova, pa je možda baš to razlog više da se uspostavlja saradnja sa fudbalskim klubovima. Zna se da timovi iz najboljih evropskih liga imaju ogromne budžete, pa bi dio mogli da odvoje i za košarkašku sekciju - kao što je to već slučaj u Bajernu, Barseloni, Realu...