Zlatanov sin potpisao za Ajaks, pa poručio da je drugačiji od Ibrahimovića: "Niži sam od njega 10 cm, čak i ne ličimo"

Maksimilijan Ibrahimović definitivno je postao igrač Ajaksa, u kojem je njegov sin počeo veliku međunarodnu karijeru prije četvrt vijeka.

Sin Zlatana Ibrahimovića (44), Maksimilijan, zvanično je postao igrač Ajaksa, 21 i po godinu nakon što je njegov otac napustio "kopljanike" kao jedan od najboljih napadača kluba u istoriji.

"Osjećam se dobro, uzbuđeno", bilo je prvo što je mladi reprezentativac Švedske rekao nakon potpisa za Ajaks. Sin slavnog oca Zlatana znao je šta će ga prvo sljedeće pitati na promociji u klubu u kojem je i "Ibra senior" početkom 21. počinjao karijeru u velikom stilu.

"Poslije 20 godina još jedan Ibrahimović u Amsterdanu"

"Da, da", nasmijan je govorio Maksimilijan (19).

"Kakav je osjećaj?"

"Kul je to što je i on igrao za Ajaks, a da ću i ja imati priliku da igram ovdje i da se razvijam. Nemam osjećaj da uskačem u njegove cipele. Hoću da pišem svoju priču. Svoj sam čovjek, svoj sam igrač i ovdje sam da radim svoje stvari, da igram svoju igru. Veoma sam uzbuđen zato što sam ovdje"

"Ibrahimović je samo prezime"

Koji je savjet dao otac sinu?

"Da je Ajaks nevjerovatan, da je Amsterdan sjajan grad, da su navijači dobri i da je liga veoma lijepa. Samo dobre stvari. Vjerujem da je srećan".

Da li će osjećati teret zbog prezimena?

"Ibrahimović je samo prezime, a ja sam Maksimilijan. Ne osjećam dodatni pritisak. Kada bih brinuo o svom imenu, bio bih sada na fakultetu i studirao bih, ne bih igrao fudbal. Da mi je stalo do toga, sve bi bilo pogrešno. Ne bi bilo ni zabavno igrati ako bih se poredio. Mislim da čak i ne ličim na njega, ne igramo na istoj poziciji. Možda sam i tri-četiri inča niži od njega (desetak centimetara)", dodao je Maksimilijan, visok 183 centimetara, koji je odrastajući u Hamarbiju i Milanu igrao na poziciji ofanzivnog veziste i krilnog napadača.

Ugovor sa Ajaksom Ibrahimović junior potpisao je ove srijede, uz dogovor da to bude pozajmica iz Milana do kraja sezone, uz mogućnost da ga holandski velikan otkupi za 3,5 miliona evra.

Evo šta insajderi kažu o "Ibri junioru"

"Ibrahimović je igrač driblinga i tehnike. Protrčava kraj rivala i šutira ka golu iz više pozicija, to je potez koji izvodi veoma dobro", pisao je o njemu poznati italijanski novinar Đanluka Di Marcio.

U jednom ranijem intervjuu, Ibrahimović junior je priznao da mu je idol Rafael Leao, sa kojim je imao priliku da trenira u Milanu.

