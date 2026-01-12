Zlatanova supruga samo jednom prekršila njegovo pravilo: Zbog Nade digla Milano na noge, odmah joj je oprostio

Zlatan Ibrahimović ne voli rođendane, pogotovo svoj. Ipak, za 40. rođendan njegova supruga Helena Seger prekršila je pravilo i na noge mu dovela Nadu Topčagić.

Mnogo je pravila Zlatan Ibrahimović uveo u svojoj kući i porodičnom životu, a jedno od tih je da se njegov rođendan ne slavi. Tog 3. oktobra je htio da bude sam sa sobom jer ga je datum podsjećao da stari i da je za fudbal sve manje spreman. Ipak, jedan rođendan mu je ostao u pamćenju kao spektakl zbog toga što mu je supruga Helena napravila iznenađenje kakvo nije očekivao.

"Nakon tridesete godine odlučio sam da više ne slavim rođendane, jer je taj datum, 3. oktobar, postao kao bilješka u kalendaru: 'Zapamti da si star.' Bar za fudbal. Tretirao sam taj datum kao običan dan. Provodio sam ga mirno s porodicom, bez žurki iznenađenja i sličnih stvari. I namjeravao sam da poštujem taj scenario i za četrdeseti, okrugli broj, granicu koju je malo aktivnih fudbalera prešlo.

Dan ranije, Patricio, jedan od mojih najboljih prijatelja, kaže mi: 'Sutra moraš biti spreman u 20 časova.' OK, mislim, ići ćemo na večeru s porodicama. Slobodan sam na dan svog rođendana. Vodim Maksimilijana, Vinsenta i jednog njihovog druga u Milanelo, jer žele da igraju. Nemam obaveze, ne žurim, sve radim potpuno opušteno", pisao je Zlatan u svojoj autobiografiji "Adrenalin".

Zbog Nade stigao cijeli Milan

Osjetio je za svoj 40. rođendan da mu se nešto sprema, ali nije ni sanjao da će uskoro pred sobom vidjeti svoju omiljenu pjevačicu i kompletan tim Milana, za koji je tada još uvijek igrao.

"Vraćamo se kući i Helena će meni: 'Počni da se spremaš, uskoro moramo biti spremni.' 'Dobro, šta da obučem?' 'Obuci se elegantno, tvoj je rođendan.' Elegantno? Važi: farmerke i bijela košulja mogu da prođu. Ali ovdje počinjem da naslućujem nešto čudno jer se ona obukla i više nego elegantno, kao da ide na modnu pistu. Bukvalno sam šokiran. Izgleda nestvarno. Hodam po terasi kao zombi.

Odmah je upozoravam: 'Slušaj, izbjegni iznenađenja ili specijalne efekte, znaš da ih mrzim.' 'Opušteno, to su samo tvoj brat i nekoliko prijatelja iz Švedske. Večeramo i to je to.' Ah, dobro.

Vode me u hotel Hajat. Mino je već tu i daje mi spektakularan poklon: pušku ili, bolje reći, rols-rojs među lovačkim puškama. Divotica. Tu su moj brat, njegova žena, moji prijatelji Tomas, Danijel Majstorović, koji je bio sa mnom u reprezentaciji, Maks Martin, moj prvi fizioterapeut iz Malmea, Patricio i njegova žena. Večeramo, a zatim čekamo da stigne torta. Pitaju me: 'Smeta li ti da odeš u kuhinju i pozdraviš kuvare? Znaš, stigli su specijalno iz Rima.' U redu, rado, večera je bila stvarno vrhunska", napisao je Zlatan, a onda objasnio šta se desilo.

Na kraju je u kuhinji zatekao Stefana Piolija sa kompletnim timom Milana, brojne prijatelje iz njegove karijere, ali takođe i Nadu Topčagić.

"Zatim me tjeraju da idem liftom, koji vodi do posljednjeg sprata, na terasu. Moja pratnja je ispred mene. Izlazim, prepoznajem Nadu Topčagić, srpsku pjevačicu iz Bosne, i kreće pjesma 'Jutro je', koju volim i koju su uvijek puštali kada sam izlazio na scenu Festivala u Sanremu. Počinje da pjeva. Jedno za drugim, vidim pred sobom poznata lica. Tu su svi, a mislim stvarno svi.

Pjesma se završava, uzimam mikrofon i, iako sam zbunjen i preplavljen emocijama, pokušavam da kažem dvije riječi: 'Zahvaljujem svima. Nisam očekivao ovako nešto.' Bilo je ovo stvarno lijepo iznenađenje. Vidim da su prisutni čak i mnogi prema kojima sam se loše ponio. Nisam mislio da biste došli. I kunem vam se, nisam nikome platio da vas dovede. Možda to znači da imam srce i da sam, na kraju krajeva, uradio nešto dobro", zaključio je Zlatan.