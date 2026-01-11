Zlatan Ibrahimović otkrio je da je imao supervizora u školu i da ga je jedna žena kontrolisala zato što su smatrali da je drugačiji od drugih

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Zlatan Ibrahimović odrastao je u Rosengordu, dijelu Malmea u kom su živjeli uglavnom imigranti. Imao je teško djetinjstvo, pričao je i da je imao tri stvari u frižideru, ali mu to nije najteže palo. Mnogo mu je gore bilo to što su ga tamo mnogi vidjeli kao drugačijeg, posebno u školi. Tako ga je Slaven Bilić u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" pitao i da li je istina da je imao supervizora u školi, jednu ženu koja ga je kontrolisala.

"Rekli su da sam bio drugačiji od drugih, počeo sam da budem agresivan prema njoj. Nije bila njena greška, zbog njih sam se osjetio drugačije. Igrali smo se, pogodio sam je u glavu. Nije bilo okej to", pojasnio je Ibrahimović.

Vidi opis "Zlatane, da li je istina da ti se to desilo u školi?": Ibra otvorio dušu, pisali su peticiju da ga otjeraju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Jonathan Moscrop/Sportimage/ Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Po njegovoj reakciji se vidi i dan-danas koliko mu smeta kada postoji drugačiji tretman prema bilo kome.

"Najgora stvar mi je kada vidim da tretiraju drugačije nekoga. Može jedan da bude bolji od drugog, ali svi treba da dobiju šansu. Vidjeli ste onaj snimak kada su zamijenili djecu da izvedem njegovo dijete, ne ovo drugo. Odmah sam reagovao, svi imamo istu šansu. Svi smo se rodili isto, od tebe zavisi šta hoćeš da radiš od života. To je tako u mom životu, tako sam odrastao", jasan je Ibra.

"Pisali su peticiju da me sklone"

Vidi opis "Zlatane, da li je istina da ti se to desilo u školi?": Ibra otvorio dušu, pisali su peticiju da ga otjeraju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Nije tu bio kraj. Kroz težak period prolazio je i u Malmeu. I to u mlađim kategorijama dok je pokušavao da se probije do prvog tima. U jednom momentu su roditelji druge djece počeli da pišu peticiju da ga sklone iz tima.

"Glavom sam udario klinca u nos. To je bilo u žaru borbe, duel, emotivna reakcija. Nije se to desilo jednom, već 100 puta. Roditelji tog igrača su htjeli da me sklone iz tima, pisali su neke peticije, pisma, da me istjeraju iz Malmea. Tu je bio trener veliki, kada je vidio, zaštitio me i pitao šta je ovo... Objasnio je da su to djeca, da se dešava, da treba da se izvuku pouke."

Pogledajte 00:23 Zgrada u kojoj je Ibrahimović odrastao Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Zbog svega kroz šta je prošao Šveđanin od drugih traži samo jedno - da ga poštuju.

"Danas kažem da hoćeš da budeš perfektan, ali to si sam sebi. Imaš da griješiš, da naučiš iz tih grešaka. Svi hoće da imaju perfektan imidž, moj svijet ne funkcioniše tako. Ili me poštuješ i ja ću tebi. Ne tražim da me voliš ili mrziš, to je tvoja stvar. Ako te ja pitam, tu sam pogriješio. Ako ti se sviđa, sviđa ti se, tako se pravi poštovanje. Mnogi sportisti hoće da budu perfektni. Tajger Vuds je htio da bude perfektan, pa znate šta je sve isplivalo o njemu. Niko nije savršen, programiran, ne funkcioniše tako. Imaš odrastanje, karakter, kakav si kao čovjek. Imaš momente kada griješiš, momente kada je dobro. Ja sam primjer za nove generacije. Moraš da budeš svoj, da budeš u svojoj zoni komfora, ako to ne radiš, onda ne živiš svoj život. U Americi sam vidio da tamo hoće da stvore taj perfektan imidž, imaju 20 ljudi oko sebe, to je sve film", zaključio je Ibrahimović.