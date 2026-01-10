"Ibrahimoviću, koji to jezik pričaš?" Zlatana ismijavaju zbog grešaka u govoru

Koji je maternji jezik Zlatana Ibrahimovića? Smijali su mu se nedavno kada je progovorio u emisiji, a smeta im kada kaže koji je to jezik.

Zlatan Ibrahimović rođen je 1981. godine u Malmeu, međutim nije tajna da je porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije odakle su njegovi roditelji izbjegli sedamdesetih godina prošlog ijveka. Majka Jurka Gavrić je Hrvatica koja je radila kao čistačica u Švedskoj, otac Šefik Ibrahimović je pjevač iz okoline Bijeljine, a iako je Zlatan odrastao u Skandinaviji, daleko od "bivše zemlje", i te kako je vezan za ovo područje.

Tako smo nedavno u emisiji "Neuspjeh prvaka", gjde ga je intervjuisao bivši hrvatski fudbaler i trener Slaven Bilić, čuli i kako se to Zlatan Ibrahimović snalazi na maternjem jeziku. Štaviše, sam je insistirao na tome da razgovor koji traže duže od tri sata ne bude na nekom drugom jeziku, iako je znao da ne priča dobro "naški".

"Svaka ti čast što si pristao na to. To je dokaz tvoje veličine...", rekao je Slaven Bilić na početku razgovora Ibrahimoviću koji je rekao da se nada da će ga ljudi razumjeti: "Probaću na našem, ako ne - možemo i švedski, engleski, italijanski...".

Ipak, čak ni ovakav početak emisije i poruka Zlatana Ibrahimovića da mu je "zarđao" jezik koji je najčešće slušao u svojoj kući tokom odrastanja u Malmeu nije bio dovoljan da bi spriječio ružne komentare na njegov račun. Zbog grešaka u govoru, kao i ubacivanja stranih riječi i ispitivanja Bilića kako se nešto kaže, nizali su se negativni komentari na Zlatanov račun, tako da je time propuštena prilika da se čuje šta ima da kaže - a ima mnogo toga.

Opet, s druge strane, dok traje "ismijavanje" na društvenim mrežama zbog toga što se pogrešno izrazio, istovremeno traje i bitka oko toga čiji je Zlatan Ibrahimović i da li to priča srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, srpsko-hrvatski ili neki drugi jezik.

Koji jezik priča Zlatan Ibrahimović?

U leto 2024. godine, kada je Milan bio na turneji u SAD, Zlatan Ibrahimović gostovao je u emisiji na "CBS" jgde je upitan kojim se sve jezicima služi.

Tom prilikom nije rekao srpski, srpsko-hrvatski, hrvatski, bosanski ili sve druge "varijacije na temu", nego je izgovorio da priča jezik koji tehnički ne postoji: "Pričam pet-šest jezika. Kao mlad sam se preselio u Holandiju tako da sam naučio holandski, a tu su još švedski, engleski, jugoslovenski, italijanski i malo španskog", poručio je Ibra.

Uostalom, kada je progovorio taj jezik koji je za njega "jugoslovenski", ponovo je bilo onih koji su ga osuđivali, tako da šta god da je uradio - isto mu se hvata.