Hansi Flik precrtao petoricu igrača Barselone: Čisti odavno otpisane, sa dva imena želi da napravi drim tim

Hansi Flik precrtao petoricu igrača Barselone: Čisti odavno otpisane, sa dva imena želi da napravi drim tim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Barselona ima velike planove za narednu sezonu, i nakon što otjera otpisane, želi da sa dva pojačanja napravi tim za osvajanje Lige šampiona.

Barselona će ove sezone vrlo vjerovatno osvojiti titulu u Primeri, ali nije to dovoljno Kataloncima. Imaju devet bodova više od Real Madrida i blizu su odbrane titule, ali naredne sezone imaju velike planove i već su otpisali petoricu igrača. 

Hansi Flik obavijestio je upravu da više ne želi u timu dugogodišnjeg prvog golmana Marka Andrea Ter Štegena, a da ne računa ni na Injakija Penju, Hektora Forta, Arona Jakobišvilija i Ansua Fatija.

Svi oni su trenutno na pozajmicama - golmani Penja i Ter Štegen u Elćeu i Đironi, Fort takođe u Elćeu, a Fati u Monaku. Imali su svoje mjesto u timu, a i dalje mladog Fatija probao je da vrati u tim Flik, ali nije uspio. Sada kada se uklopio u Monaku neće biti vraćen nazad na "Nou Kamp". 

Jasno je svima u Barseloni poslije poraza od Atletiko Madrida u četvrfinalu Lige šampiona da ovaj tim ima mane, a pojačanja se traže u napadu i odbrani. U defanzivi je prva želja Alesandro Bastoni koji bi trebalo da dođe iz Intera, a uz novac u Milano Katalonci žele da pošalju Fonta. Najveća želja je ipak napadač Atletiko Madrida Hulijan Alvarez, ali on košta i pitanje je da li Barselona ima novac da ga dovede.

