"Besramnici, podnosimo novu žalbu": Barselona je bijesna zbog ispadanja iz Lige šampiona

Ne smiruju se strasti nakon što je Barselona eliminisana iz ige šampiona.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Barselone eliminisani su iz Lige šampiona, nakon što su u revanšu u Madridu pobijedili Atletiko nedovoljno ubjedljivo da nadoknade zaostatak iz prvog meča. Atletiko je u Barseloni pobijedio sa dva gola razlike (2:0), a Barselona u Madridu samo sa jednim (2:1), pa se tim Dijega Simeonea plasirao u polufinale.

Đoan Laporta smatra da je u ovom četvrtfinalnom dvomeču Atletiko Madrid imao ogromnu pomoć sudija, kako onih na terenu, tako i onih u VAR sobi. Nakon eliminacija Barselone podigao je glas, počeo da nabraja greške i da prijeti žalbama zbog lošeg suđenja.

"Prioje svega želim da čestitam Atletiko Madridu, ali to ne menja činjenicu da je suđenje juče, kako na terenu, tako i od strane VAR-a, bilo sramno. Ono što su nam priredili je nepodnošljivo.Još u prvoj utakmici nam nisu dosudili čist penal i isključili su našeg igrača umjesto žutog kartona, jer Đulijano Simeone nije kontrolisao loptu. Crveni karton nam je mnogo naškodio", rekao je Laporta.

Smatra Laporta da je meču Madridu obilježio niz spornih odluka koje su išle na štetu njegovog tima, a koje su zajedno donosili arbitar na terenu i njegovi pomoćnici u VAR sobi.

"Ovo je bila eliminacija u kojoj su nam sudijske odluke snažno naškodile. U revanšu Erik Garsija nije bio posljednji u odbrani, Kunde ga je pokrivao. Sudija je pokazao žuti karton, a VAR ga je natjerao da promijeni odluku.Gol Ferana je bio regularan, penal nad Olmom je bio očigledan, a agresija nad Ferminom je nepodnošljiva, jer su mu razbili cijelu gornju usnu, a zatim pokazali karton Gaviju... Momak je patio dok su ga šili, a nije bilo ni kartona. To je nedopustivo", ističe prvi čovjek Barselone.

Jedan od najvećih evropskih klubova žalio se i poslije prvog meča protiv Atletiko Madrida, jer su tada smatrali da nije dosuđen penal u njihovu korist. Laporti nije jasno kako ta žalba nije uvažena, ali to ne znači da će prestati da ih podnosi.

"Barsa traži objašnjenje zašto ova žalba nije prihvaćena. Privremeni predsjednik Rafa Juste mi je rekao da će biti podnesena nova žalba, jer je ono što se juče dogodilo nedopustivo. Bilo je odluka koje su bile veoma štetne po interese kluba, i želimo da razjasnimo šta nam se dogodilo", rekao je Laporta i prisjetio se detalja od prošle sezone:

"U prvoj utakmici tada su priznali gol nakon prethodnog prekršaja nad Žerarom Martinom. Oni koji misle da je Barselona favorizovana od strane sudija su besramnici. Reći tako nešto... Samo treba da pogledaju ovu eliminaciju u Ligi šampiona. Niko ne bi povjerovao".

