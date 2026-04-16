Barsa objavila saopštenje, poslala žalbu u UEFA: Zbog sudija smo ostali bez novca i polufinala

Autor Mladen Šolak
0

Barselona se žalila na suđenje u utakmicama protiv Atletiko Madrida u četvrtfinalu lige šampiona

Saopstenje barselone zali se na sudjenje u ligi sampiona Izvor: TV Arena sport/screenshot

FK Barselona uputila je zvaničnu žalbu evropskoj "kući fudbala" (UEFA) u vezi sa suđenjem na utakmici Barse i Atletiko Madrida. Poslije eliminacije u četvrtfinalu Lige šampiona, Katalonci tvrde da su u oba meča protiv Atletika donesene odluke suprotne pravilima, kao i da VAR nije adekvatno reagovao.

Barselona je svoje zamjerke objavila u saopštenju, izdatom u četvrtak uveče.

"Barselona je uputila zvaničnu žalbu UEFA u vezi sa suđenjem u dvomeču četvrtfinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida. Klub smatra da su u obje utakmice dvomeča donesene odluke koje su u suprotnosti sa Pravilima igre, da su one bile posljedica pogrešne primjene propozicija i da nije bilo adekvatne intervencije VAR sistema u situacijama koje su bile očigledno značajne".

"Prema stavu Barselone, zbor tih grešaka imao je direktni uticaj na tok mečeva i na konačni ishod dvomeča. Greške su nanijele veliku sportsku i finansijsku štetu klubu".

"Kroz ovu žalbu, klub želi da ponovi svoje zahtjeve ranije upućene UEFA i istovremeno želi da ponudi saradnju sa tom organizacijom, u svrhu poboljšanja sistema suđenja, da bi bila stvorena stroža, pravična i transparentna primena Pravila igre", saopštila je Barselona.

Atletiko je prošao ukupnim rezultatom 3:2 (2:0, 1:2) i u polufinalu će igrati protiv Arsenala. Prvi meč Barse i Atletiko Madrida sudio je Rumun Ištvan Kovač, a drugi Francuz Klemon Turpan.

