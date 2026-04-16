"Ako je čovjek, priznaće": Hrvat iz Bajerna pred Nijemcima napao njihovog miljenika

Josip Stanišić tvrdi da ga je Antonio Ridiger vrijeđao dok je ležao povrijđen na travi u toku utakmice između Bajerna i Real Madrida.

Izvor: Twitter/@iMiaSanMia

Bajern je uspio da napravi preokret protiv Real Madrida na "Alijanc areni" i da u finišu slavi 4:3, što ga je uz pobjedu od 2:1 od prošle nedelje odvelo dalje. Sve do 90. minuta i gola Luisa Dijaza činilo se da ćemo gledati produžetke, međutim "kraljevski klub" ipak nije izdržao, a biće onih koji će vjerovati da se to desilo i zbog "karme".

O čemu se radi? Josip Stanišić je već na poluvremenu morao da izađe iz igre zbog povrede koju je zaradio malo prije gola Kilijana Mbapea u 42. minutu, a čak ni VAR soba nije reagovala u toj situaciji, već je Hrvat optužen za simuliranje.

Za to je "zaslužan" i njemački reprezentativac Antonio Ridiger koji je - čim je vidio da Stanišić leži - došao kod njega i počeo tad svašta da mu priča, što je dodatno iznerviralo Hrvata:

"Ne moram da pričam o tome šta se desilo dok sam bio na zemlji. Možete njega da pitate, ali po mom mišljenju to je potpuno neprihvatljivo. Izgovorena je samo jedna riječ, dva puta - pitajte njega - možda je dovoljno čovjek da to prizna", rekao je Stanišić.

"Ne želim da govorim ništa jer nisam neko ko želi zlu krv. Ne shvatam to lično. Dešava se u žaru trenutka. Ali ne mislim da je to prihvatljivo", dodao je hrvatski fudbaler koji je pretrpio manju povredu.

Rüdiger kicks Stanišić in the action before the goal. Nothing given. Goal awardedpic.twitter.com/lHz3uTrMer — Bayern & Germany (@iMiaSanMia)April 15, 2026



Za sada se Antonio Ridiger nije oglašavao na ovu temu, ali dobro znamo da je i ranije u karijeri imao razne ispade i da je rado vrijeđao protivničke fudbalere, pa je lako poverovati u Stanišićevu verziju priče. Takođe, biće zanimljivo vidjeti da li će UEFA sad otvoriti istragu, kao što je to bio slučaj ranije tokom ove sezone.

