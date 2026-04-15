21 : 32 29' - GOL, Guler, 1:2! Pitaće se Manuel Nojer šta mu se desilo večeras, ali ovog puta nije on krivac što turski fudbaler postiže gol. Spektakularan šut iz slobodnog udarca, a u mreži su završili i lopta i iskusni njemački golman. Ponovo je neriješeno u ovom dvomeču.

21 : 23 20' - Mbape! Imao je dobru priliku da pobjegne odbrani Bajerna najbrži igrač Reala, ali Kilijan Mbape to nije iskoristio. Njegov pokušaj da se približi golu osujetio je Lajmer, koji se veoma brzo pozicionirao na pravo mjesto.

21 : 09 6' - GOL, Pavlović, 1:1! Kakav spektakl gledamo u Minhenu! Njemački reprezentativac srpskog porijekla Aleksandar Pavlović postiže gol sa samo metra udaljenosti, nakon odličnog kornera Jošue Kimiha i velike greške golmana Real Madrida.

21 : 04 1' - GOL, Guler, 0:1! Kakav kiks Manuela Nojera... Iskusni njemački golman, kapiten Bajerna iz Minhena, pogriješio je prilikom dodavanja, loptu poslao pravo u noge Arde Gulera koji je nakon nešto više od pola minuta igre zatresao mrežu domaćina. Sada je neriješeno u ovom dvomeču.

21 : 04 1' - Počinjemo! Pratimo meč Bajerna i Reala. Na stadionu "Alijanc Arena" u Minhenu domaćin brani prednost (2:1) stečenu u Madridu.

20 : 51 Kakvi su parovi polufinala? Zna se ko koga čeka u borbama za finale! Pari Sen Žermen će igrati protiv pobjednika dvomeča Bajerna i Reala, dok će pobjednik dvomeča Arsenala i Sportinga na megdan Atletiku iz Madrida.

20 : 42 Sastavi u Minhenu! Bajern: Nojer - Lajmer, Ta, Upamekano, Stanišić - Pavlović, Kimih - Dijas, Gnabri, Olis - Kejn Real Madrid: Lunin - Aleksander Arnold, Militao, Ridiger, Mendi - Dijas, Belingem, Valverde, Guler - Embape, Vinisijus

20 : 42 Sastavi u Londonu! Arsenal: Raja - Inkapije, Gabrijel, Saliba, Moskera - Rajs, Zubimendi - Martineli, Eze, Madueke - Đokereš Sporting Lisabon: Rui Silva - Kvarežma, Diomande, Inasio, Arauho - Morita, Hjulmand - Katamo, Trinkao, Gonsalveš - Suarez