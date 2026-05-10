logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luis Figo se ne slaže sa Peđom Mijatovićem: "U Realu čvrsta ruka ne funkcioniše"

Luis Figo se ne slaže sa Peđom Mijatovićem: "U Realu čvrsta ruka ne funkcioniše"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Čuveni Luis Figo smatra da Žoze Murinjo ne bi bio pravi izbor za trenera Reala i rešavanje haosa u Madridu.

figo smatra da murinjo nije pravi trener za real madrid Izvor: Pau Barrena / AFP / Profimedia

Ko će biti novi trener Real Madrida? U klubu vlada potpuni haos, traži se rješenje i glavni kandidat je trenutno Žoze Murinjo. Peđa Mijatović je nedavno dao izjavu i podržao njegov dolazak, dok Luis Figo smatra da je to pogrešno rješenje i ne slaže se sa njim.

"Čvrsta ruka u Realu ne funkcioniše. Sve ovo što se desilo u prošlosti ne može da se smatra normalnim i ne smije da se dešava, ali nije ni prvi ni posljednji put. Imaš u svlačionici 30 fudbalera sa različitim egom i ponekad se dese stvari koje ne bi smjele", počeo je Figo.

Onda je objasnio i zašto, po njegovom mišljenju, Murinjo ne bi bio dobar izbor za novog-starog trenera.

"Moraš da znaš fudbal, da imaš zdrav razum, da znaš šta se dešava unutar kluba. Da znaš kako da se nosiš sa egom tih igrača. Ali, mislim da čvrsta ruka ne funkcioniše u klubu. Ne znam da li će doći i potpisati, morate to da pitate Florentina Pereza. Žoze je moj prijatelj, svim prijateljima želim sve najbolje, ako ga to čini srećnim, dobro je došao u klub", zaključio je Figo i praktično između redova objasnio zašto "gospodin Posebni" nije pravo rješenje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luis Figo Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC