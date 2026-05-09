Žoze Murinjo se vraća u Real i vodi sa sobom reprezentativca BiH

Žoze Murinjo se vraća u Real Madrid sa planom da dovede Amara Dedića iz Benfike, verujući u njegovu lidersku ulogu i igrački kvalitet.

Real Madrid će promijeniti trenera i usred haosa u kome se nalazi samo jedno ime se pojavljuje kao potencijalni spasilac - Žoze Murinjo. Iako već godinama unazad Murinjo ne pravi rezultate po kojima smo zapamtili njegovo ime, Florentino Perez i te kako vjeruje u njegov autoritet i smatra da može da "zauzda" svlačionicu u kojoj trenutno vladaju nemiri.

Osim što će Murinjo sigurno insistirati na odlasku velikog broja igrača, istovremeno se već počelo pisati i o tome ko bi sa njim mogao da dođe u Real Madrid, a čini se da ima favorita u svom aktuelnom klubu Benfiki.

Prema pisanju "Sports Illustrated", Murinjo planria da dovede desnog beka Amara Dedića koga smatra jednim od ključnih igrača "orlova" koji su sezonu u Portugalu prošli bez poraza, iako nisu osvojili titulu. Upravo je Dedić bio Murinjov čovjek od povjerenja i zato ga želi i na "Bernabeu".

Razlog zbog kog Murinjo želi Dedića, inače reprezentativca BiH, nije samo igrački kvalitet koji posjeduje, nego i liderska crta koju je pročitao na njemu, a dobro znamo da je uglavnom u odličnim odnosima s Balkancima.

"Prva sezona Trenta Aleksander-Arnolda na Bernabeuu bila je klaj-klaj. Često hvaljen kao drugi dolazak Dejvida Bekama i još češće kritikovan zbog defanzivne nesigurnosti, teško je zamisliti da će Murinjo prihvatiti Engleza kojem je često potrebno prilagoditi sistem oko njega. 23-godišnji Dedić, koji je ambiciozan u oba smjera i taktički fleksibilan, realno bi mogao biti neko koga bi Murinjo želio dovesti sa sobom iz Benfike", pišu Amerikanci.

Amar Dedić (23) je inače prošao Salcburgovu omladinsku školu i zatim je 2025. godine prešao u Marsej, a već nekoliko mjeseci kasnije ga je Benfika kupila za 12 miliona. Ove sezone odigrao je 41 meč za "orlove" i zabilježio gol i pet asistencija.

