Majstorija Amara Dedića: Prvi pogodak u dresu Benfike (VIDEO)

Sjajan pogodak Amara Dedića.
Amar Dedić ovog ljeta potpisao je za Benfiku gdje igra u fantastičnoj formi, a sa sjajnim partijama nastavio je i danas.
Nakon što je sa svojom Benfikom izborio plasman u Ligu šampiona u dvomeču protiv Fenerbahčea, a prije toga upisao i prvu asistenciju u dresu portugalskog kluba, vrijeme je došlo i za prvi pogodak.
Bh. reprezentativac je pogodio u meču protiv Alverke u kojem njegov tim nakon prvih 45 minuta ima dva gola prednosti.
Klub iz Lisabona je do vođstva Andreas Šjelderup, da bi u finišu prvog dijela pogodio i Dedić. Bh. reprezentativac je nakon solo prodora, prevario dvojicu protivničkih igrača i sjajno pogodio u dalji ugao.
Pogledajte ovaj pogodak:
É impossível não Amar Dedić. ❤pic.twitter.com/Udq1xJBR8Y— Goncalodias17 (@goncalo_diass17)August 31, 2025