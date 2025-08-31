Majstorija Amara Dedića: Prvi pogodak u dresu Benfike (VIDEO)

Sjajan pogodak Amara Dedića.

Izvor: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Amar Dedić ovog ljeta potpisao je za Benfiku gdje igra u fantastičnoj formi, a sa sjajnim partijama nastavio je i danas.

Nakon što je sa svojom Benfikom izborio plasman u Ligu šampiona u dvomeču protiv Fenerbahčea, a prije toga upisao i prvu asistenciju u dresu portugalskog kluba, vrijeme je došlo i za prvi pogodak.

Bh. reprezentativac je pogodio u meču protiv Alverke u kojem njegov tim nakon prvih 45 minuta ima dva gola prednosti.

Klub iz Lisabona je do vođstva Andreas Šjelderup, da bi u finišu prvog dijela pogodio i Dedić. Bh. reprezentativac je nakon solo prodora, prevario dvojicu protivničkih igrača i sjajno pogodio u dalji ugao.

Pogledajte ovaj pogodak: