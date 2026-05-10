Barselona je šampion Španije: Potpuna dominacija Katalonaca u El Klasiku!

Barselona pobijedila Real Madrid 2:0 i osvojila titulu u El Klasiku u kojem je sve bilo odlučeno u prvih 20 minuta.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Barselona je postala šampion Španije ostvarivši jednu od lakših pobjeda protiv Real Madrida u El Klasiku, 2:0 (2:0). Spektakularnim golom Markusa Rašforda u 9. minutu iz slobodnog udarca i "matom" Ferana Toresa u 18. minutu na asistenciju Danija Olma, ekipa Hansa Ditera Flika osvojila je drugu titulu uzastopno, a 29. u istoriji. Real sada ima sedam titula više, a početkom vijeka (2001.) imao je čak 13 više.

Kako sada stoje stvari, ta razlika biće "topljena" i u narednim godinama. Flikova Barselona u svemu je bolja od Reala, pa i onda kada u startnih 11 nema najboljeg igrača, povrijeđenog Lamina Jamala, kao ni drugog najboljeg igrača, Rafinju. U njihovom odsustvu pozajmljeni Englez Rašford i Olmo uradili su više nego dovoljno da za manje od 20 minuta sa saigračima pošalju gosta "na spavanje".

Usred potpunog haosa u Real Madridu, Barselona nije dopustila da je opuste kataklizmične vijesti o tuči u Valjdebebasu ili o ponovo ispoljenoj bahatosti Kilijana Mbapea, koji ni večeras nije bio u sastavu gostiju.Predsjednik gostiju Florentino Perez nije ni bio u loži Nou Kampa, već je ostao kod kuće da na TV-u gleda sasvim očekivani poraz od najvećeg protivnika. Dok pregovara sa Žozeom Murinjom o njegovom povratku u Real poslije 13 godina, Real je imao priliku da vidi u nedjelju uveče kako Barselona igra kao njemački sat - i kako će igrati i narednih godina pod Hansijem Flikom.

Bio je ovo veoma težak meč za Nijemca, jer mu je dan prije utakmice preminuo otac, ali je smogao snage da sjedne na svoju klupu i da poslije utakmice čak i proslavi sa ekipom titulu. Real je pokazao veličinu kada mu je na dan utakmice, nekoliko sati pred početak, izrazio saučešće javno - saopštenjem na klupskom sajtu. Ipak, kada je počela utakmica, na terenu je bio samo jedan veliki tim, Barselona, novi-stari šampion Španije.

