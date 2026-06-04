Fudbalerke plakale zbog Kim Džong Una: Isplivao snimak sa dočeka, pogledajte njihove reakcije

Fudbalerke Negohjanga osvojile su istorijsku titulu i onda su dočekane od strane sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una.
Fudbalerke iz Severne Koreje koje igraju za Negohjang napravile su istorijski uspjeh. Postale su šampionke Azije i to tako što su pobijedile u Južnoj Koreji. Poslije toga ih je dočekao severnokorejski lider Kim Džong Un.
Rijetkost je da se takvi snimci pojave u javnosti, ali je ovaj isplivao i vidi se reakcija fudbalerki. Sve su skakale, radovale se, mnoge od njih su plakale jer su imale priliku da se pozdrave sa njim i da dobiju čestitke.
Na kraju je uslijedila i zajednička fotografija na kojoj su sa članovima stručnog štaba pozirali sa Kim Džong Unom i zastavom Sjeverne Koreje. Sve to aplauzom su ispratili i navijači koji su bili na tribinama.
North Korean leader Kim Jong-un congratulated the Naegohyang Women's FC women's football team for winning the AFC Women's Champions League and becoming the first North Korean team to achieve this feat.— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa)June 3, 2026
The players appear to be quite excited in front of Kim Jong-un.pic.twitter.com/FqwN8oDRr9
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