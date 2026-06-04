Fudbalerke plakale zbog Kim Džong Una: Isplivao snimak sa dočeka, pogledajte njihove reakcije

Fudbalerke Negohjanga osvojile su istorijsku titulu i onda su dočekane od strane sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una.

Izvor: Printscreen/ultras antifaa

Fudbalerke iz Severne Koreje koje igraju za Negohjang napravile su istorijski uspjeh. Postale su šampionke Azije i to tako što su pobijedile u Južnoj Koreji. Poslije toga ih je dočekao severnokorejski lider Kim Džong Un.

Rijetkost je da se takvi snimci pojave u javnosti, ali je ovaj isplivao i vidi se reakcija fudbalerki. Sve su skakale, radovale se, mnoge od njih su plakale jer su imale priliku da se pozdrave sa njim i da dobiju čestitke.

Na kraju je uslijedila i zajednička fotografija na kojoj su sa članovima stručnog štaba pozirali sa Kim Džong Unom i zastavom Sjeverne Koreje. Sve to aplauzom su ispratili i navijači koji su bili na tribinama.

North Korean leader Kim Jong-un congratulated the Naegohyang Women's FC women's football team for winning the AFC Women's Champions League and becoming the first North Korean team to achieve this feat.



The players appear to be quite excited in front of Kim Jong-un.pic.twitter.com/FqwN8oDRr9 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa)June 3, 2026

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